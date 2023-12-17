إنتر يبتعد أربع نقاط في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ابتعد‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بانتصاره‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬2‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬جراه‭ ‬ميلان‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬الأهم‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬لأن‭ ‬لاتسيو‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭.‬

وافتتح‭ ‬القائد‭ ‬والمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬لرجال‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬للاتسيو‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين،‭ ‬وأضاف‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬فرصة‭ ‬للضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭.‬

وعزز‭ ‬إنتر‭ ‬صدارته‭ ‬برصيد‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬موسعا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬اربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬لاتسيو‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بعدما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬

وكان‭ ‬لاتسيو‭ ‬صاحب‭ ‬الافضلية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وكاد‭ ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬برأسيتين‭ ‬لقائده‭ ‬ومهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬تشيرو‭ ‬إيموبيلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬28‭ ‬و36،‭ ‬لكن‭ ‬إنتر‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬قائده‭ ‬مارتينيس‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬خطأ‭ ‬فادحا‭ ‬للمدافع‭ ‬المونتينيغري‭ ‬آدم‭ ‬ماروسيتش‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬إيفان‭ ‬بروفيديل‭ ‬فانتزعها‭ ‬الارجنتيني‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬متلاعبا‭ ‬بالحارس‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬40‭). ‬وكاد‭ ‬نيكولو‭ ‬روزفيلا‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للاتسيو‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بمجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬انهاه‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬47‭).‬

لكن‭ ‬تورام‭ ‬وجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بإضافته‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬نيكولو‭ ‬باريلا‭ (‬66‭). ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬السابع‭ ‬لتورام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وزادت‭ ‬محن‭ ‬لاتسيو‭ ‬بطرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬مانويل‭ ‬لاتساري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭.‬

‭- ‬وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬ميلانو،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬أعطاه‭ ‬الدفع‭ ‬المعنوي‭ ‬محلياً‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وبفوزه‭ ‬العاشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬اللومباردي‭ ‬مونتسا،‭ ‬استعاد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭.‬

ورفع‭ ‬ميلان‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬غريمه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثاني،‭ ‬المتعثر‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬جنوى‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ومثلها‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الفائز‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬كالياري‭ ‬2-1‭.‬

ودخل‭ ‬رجال‭ ‬بيولي‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬فوزهم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬كافياً‭ ‬للتأهل‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بسبب‭ ‬فارق‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكنهم‭ ‬سيكملون‭ ‬المشوار‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يخوضون‭ ‬ملحق‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وضرب‭ ‬ميلان‭ ‬باكراً‭ ‬بتقدمه‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬بهدف‭ ‬رائع‭ ‬للهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬رايندرز‭ ‬الذي‭ ‬تلاعب‭ ‬بخمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬الكرة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الحارس‭ ‬ميكيلي‭ ‬دي‭ ‬غريغوريو،‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬بقميص‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬بسعادة‭ ‬كبيرة‭. ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬هنا‭. ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬أول‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬أمر‭ ‬جميل‭ ‬جداً‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نؤمن‭ ‬على‭ ‬الدوام‮»‬‭ -‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬مواصلة‭ ‬الإيمان‭ ‬بحظوظه‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نؤمن‭ ‬على‭ ‬الدوام‭. ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬حتى‭ ‬الى‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬على‭ ‬المنوال‭ ‬ذاته‭ ‬وهذه‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭.‬

واضطر‭ ‬بيولي‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬تبديل‭ ‬اضطراري‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابة‭ ‬تومازو‭ ‬بوبيغا‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬لابن‭ ‬18‭ ‬ربيعاً‭ ‬الصربي‭ ‬يان‭-‬كارلو‭ ‬سيميتش‭ ‬الذي،‭ ‬وبعد‭ ‬تألق‭ ‬دي‭ ‬غريغوريو‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬محاولتين‭ ‬لأليساندرو‭ ‬فلورنتسي،‭ ‬منح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو،‭ ‬محققاً‭ ‬بذلك‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬ممكنة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

وعن‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬و229‭ ‬يوماً،‭ ‬بات‭ ‬سيميتش‭ ‬ثالث‭ ‬أصغر‭ ‬هداف‭ ‬لميلان‭ ‬منذ‭ ‬اعتماد‭ ‬الثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬للفوز‭ ‬موسم‭ ‬1994‭-‬1995،‭ ‬خلف‭ ‬ألبرتو‭ ‬بالوسكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬و11‭ ‬شهراً‭ ‬و16‭ ‬يوماً‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2007،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬ألكسندر‭ ‬باتو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬و4‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوماً‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2008‭.‬

ويبقى‭ ‬جاني‭ ‬ريفيرا‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬لأصغر‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلان‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬وشهرين‭ ‬و19‭ ‬يوماً‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ضد‭ ‬يوفنتوس‭ (‬4-3‭) ‬في‭ ‬6‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1960‭.‬

وكان‭ ‬ميلان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬عاند‭ ‬الأميركي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيتش‭ ‬بعدما‭ ‬ارتدت‭ ‬محاولته‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ (‬44‭).‬

وبدأ‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بفرصة‭ ‬لمونتسا‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مايك‭ ‬مينيان‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أندريا‭ ‬كولباني‭ (‬61‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬وجه‭ ‬ميلان‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لضيفه‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬الآخر‭ ‬السويسري‭ ‬نواه‭ ‬أوكافور‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ (‬76‭).‬

لكن‭ ‬فرحة‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاماً‭ ‬لم‭ ‬تكتمل،‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬واضطر‭ ‬الى‭ ‬ترك‭ ‬مكانه‭ ‬للنيجيري‭ ‬صامويل‭ ‬تشوكويزي‭ (‬80‭).‬

وواصل‭ ‬روما‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيكولا‭ ‬مورو‭ (‬37‭) ‬والدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬كريستنسن‭ (‬49‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭).‬

وفشل‭ ‬روما‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نابولي،‭ ‬فتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬بولونيا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭.‬

واستغل‭ ‬فيورنتينا‭ ‬تعثر‭ ‬روما‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فيرونا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬بيلتران‭ (‬79‭).‬

وأهدر‭ ‬البوسني‭ ‬ميلان‭ ‬ديوريتش‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭.‬

وفرط‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساسوولو‭ ‬وخرج‭ ‬متعادلا‭ ‬2‭-‬2‭.‬