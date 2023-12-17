ريال ينتزع الصدارة مؤقتًا بفوز كبير على فياريال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬صعد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مؤقتًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬4‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنبايو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وسجّل‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ (‬25‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ (‬38‭) ‬وابراهيم‭ ‬دياس‭ (‬64‭) ‬والكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ (‬79‭) ‬أهداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وخوسيه‭ ‬لويس‭ ‬موراليس‭ (‬55‭) ‬هدف‭ ‬فياريال‭. ‬

وعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬محليا‭ ‬عقب‭ ‬تعثره‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬ألافيس‭

‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

واستغل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬تعثر‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬السبت‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬فابتعد‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭.‬

وافتتح‭ ‬الـ»ميرينغي‮»‬‭ ‬التسجيل‭ ‬سريعا‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هدّافه‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬عاليا‭ ‬متابعا‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬مودريتش‭ (‬25‭).‬

وواصل‭ ‬رودريغو‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس‭ ‬واحدثت‭ ‬دربكة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتابعها‭ ‬البرازيلي‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬38‭).‬

وبخلاف‭ ‬مجريات‭ ‬المباريات،‭ ‬تمكن‭ ‬فياريال‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬موراليس‭ ‬اثر‭ ‬تلقيه‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬من‭ ‬رامون‭ ‬تيراتس‭ ‬سددها‭ ‬زاحفة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬الاوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ (‬55‭).‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬سوى‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬للردّ‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬لدياس‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬متلاعبا‭ ‬بمدافعين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ويراوغ‭ ‬مدافعا‭ ‬آخر‭ ‬ويسدّد‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الدنماركي‭ ‬فيليب‭ ‬يورغنسن‭ (‬64‭).‬

ووسط‭ ‬انهيار‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فياريال،‭ ‬أضاف‭ ‬مودريتش‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬اربع‭ ‬دقائق‭ ‬بمجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬لرودريغو‭ ‬الذي‭ ‬راوغ‭ ‬لاعبَين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمرّر‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬الى‭ ‬الكرواتي‭ ‬فتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬68‭).‬

وفشل‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬اللحاق‭ ‬بأتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بإهداره‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيب‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭.‬

وفرط‭ ‬سوسييداد‭ (‬30‭ ‬نقطة‭) ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬رصيد‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الخامس‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬السبت،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬خسر‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

وأهدر‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬ايضا‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬بتعادله‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬قادش‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭.‬

واخفق‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بيتيس،‭ ‬وتراجع‭ ‬بالتالي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬قادش‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬اشبيلية‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وافتتح‭ ‬بيخينيو‭ ‬التسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ (‬7‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬كريس‭ ‬راموس‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬ألميريا‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭.‬