Monday, 18 December 2023 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال ينتزع الصدارة مؤقتًا بفوز كبير على فياريال

12/17/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬صعد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مؤقتًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬4‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنبايو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وسجّل‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ (‬25‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ (‬38‭) ‬وابراهيم‭ ‬دياس‭ (‬64‭) ‬والكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ (‬79‭) ‬أهداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وخوسيه‭ ‬لويس‭ ‬موراليس‭ (‬55‭) ‬هدف‭ ‬فياريال‭. ‬

وعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬محليا‭ ‬عقب‭ ‬تعثره‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬ألافيس‭
‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

واستغل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬تعثر‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬السبت‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬فابتعد‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭.‬

وافتتح‭ ‬الـ»ميرينغي‮»‬‭ ‬التسجيل‭ ‬سريعا‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هدّافه‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬عاليا‭ ‬متابعا‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬مودريتش‭ (‬25‭).‬

وواصل‭ ‬رودريغو‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس‭ ‬واحدثت‭ ‬دربكة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتابعها‭ ‬البرازيلي‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬38‭).‬

وبخلاف‭ ‬مجريات‭ ‬المباريات،‭ ‬تمكن‭ ‬فياريال‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬موراليس‭ ‬اثر‭ ‬تلقيه‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬من‭ ‬رامون‭ ‬تيراتس‭ ‬سددها‭ ‬زاحفة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬الاوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ (‬55‭).‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬سوى‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬للردّ‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬لدياس‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬متلاعبا‭ ‬بمدافعين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ويراوغ‭ ‬مدافعا‭ ‬آخر‭ ‬ويسدّد‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الدنماركي‭ ‬فيليب‭ ‬يورغنسن‭ (‬64‭).‬

ووسط‭ ‬انهيار‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فياريال،‭ ‬أضاف‭ ‬مودريتش‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬اربع‭ ‬دقائق‭ ‬بمجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬لرودريغو‭ ‬الذي‭ ‬راوغ‭ ‬لاعبَين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمرّر‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬الى‭ ‬الكرواتي‭ ‬فتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬68‭).‬

وفشل‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬اللحاق‭ ‬بأتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بإهداره‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيب‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭.‬

وفرط‭ ‬سوسييداد‭ (‬30‭ ‬نقطة‭) ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬رصيد‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الخامس‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬السبت،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬خسر‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

وأهدر‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬ايضا‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬بتعادله‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬قادش‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭.‬

واخفق‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بيتيس،‭ ‬وتراجع‭ ‬بالتالي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬قادش‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬اشبيلية‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وافتتح‭ ‬بيخينيو‭ ‬التسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ (‬7‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬كريس‭ ‬راموس‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬ألميريا‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اهداف‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث