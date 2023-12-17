ريال ينتزع الصدارة مؤقتًا بفوز كبير على فياريال

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد(أ ف ب) صعد ريال مدريد الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم مؤقتًا على حساب جيرونا مفاجأة الموسم وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه فياريال 4-1 يوم أمس على ملعب «سانتياغو برنبايو» في مدريد في المرحلة السابعة عشرة.
وسجّل الانكليزي جود بيلينغهام (25) والبرازيلي رودريغو (38) وابراهيم دياس (64) والكرواتي لوكا مودريتش (79) أهداف ريال مدريد، وخوسيه لويس موراليس (55) هدف فياريال.
وعاد ريال مدريد الى سكة الانتصارات محليا عقب تعثره امام مضيفه ريال بيتيس 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يستضيف ألافيس
اليوم الإثنين في ختام المرحلة.
واستغل ريال مدريد تعثر غريمه التقليدي برشلونة امام مضيفه فالنسيا السبت 1-1، فابتعد عنه بفارق سبع نقاط.
وافتتح الـ»ميرينغي» التسجيل سريعا وذلك عن طريق هدّافه بيلينغهام الذي ارتقى عاليا متابعا كرة عرضية متقنة من مودريتش (25).
وواصل رودريغو عروضه القوية مسجلا هدفه التاسع في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بعد ان وصلت الكرة الى داخل المنطقة من ركلة ركنية نفذها لوكاس فاسكيس واحدثت دربكة قبل ان يتابعها البرازيلي داخل المرمى (38).
وبخلاف مجريات المباريات، تمكن فياريال من تقليص الفارق عبر موراليس اثر تلقيه كرة بينية من رامون تيراتس سددها زاحفة على يمين الحارس الاوكراني أندري لونين (55).
ولم ينتظر فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي سوى تسع دقائق للردّ بعد مجهود فردي رائع لدياس الذي تقدم بسرعة عالية من منتصف الملعب متلاعبا بمدافعين قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويراوغ مدافعا آخر ويسدّد على يسار الحارس الدنماركي فيليب يورغنسن (64).
ووسط انهيار في صفوف فياريال، أضاف مودريتش الهدف الرابع بعد اربع دقائق بمجهود فردي رائع لرودريغو الذي راوغ لاعبَين قبل ان يمرّر الكرة على طبق من ذهب الى الكرواتي فتابعها داخل المرمى (68).
وفشل ريال سوسييداد في اللحاق بأتلتيك بلباو الى المركز الخامس بإهداره نقطتين ثمينتين في ظل الصراع المحتدم على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بسقوطه في فخ تعادل سلبي مخيب امام ضيفه ريال بيتيس.
وفرط سوسييداد (30 نقطة) الذي تأهل الى الدور الثاني من مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، في معادلة رصيد أتلتيك بلباو الخامس والذي كان تغلب على أتلتيكو مدريد 2-0 السبت، الا انّه خسر نقطتين ثمينتين، فيما بقي بيتيس في المركز السابع برصيد 27 نقطة.
وأهدر لاس بالماس ايضا نقطتين ثمينتين بتعادله امام ضيفه قادش الذي سجّل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 83.
واخفق لاس بالماس بالتالي في التقدم الى المركز السابع على حساب بيتيس، وتراجع بالتالي الى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، فيما تقدم قادش الى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن اشبيلية السابع عشر.
وافتتح بيخينيو التسجيل لمصلحة لاس بالماس (7) قبل ان يعادل كريس راموس النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الاصلي.
وفي مباراة أخرى، تعادل ألميريا مع ريال مايوركا من دون اهداف.
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