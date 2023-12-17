تحت التهديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الجزائر - (د ب أ): أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر متصدر دوري المحترفين حتى 28 ديسمبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة 450 ألف دولار لصالح نادي أهلي جدة السعودي.
وكشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس الأحد أن قرار فيفا يأتي بعد استنفاد بلايلي
إجراءات التقاضي مع أهلي جدة، ناديه السابق، الذي اشتكاه للفيفا وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع الفريق نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد.
وأوضح ذات المصدر أن فيفا قد يسلط عقوبة الإيقاف على بلايلي، قد تصل إلى حرمانه من اللعب سنتين، في حال تأخر في سداد الديون المستحقة عليه لنادي أهلي جدة. وتألق بلايلي (31 عاما) بشكل لافت هذا الموسم إذ سجل 10 أهداف، وقدم
8
تمريرات حاسمة.
MENAFN17122023000055011008ID1107612915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.