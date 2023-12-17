تحت التهديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أمهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ( ‬فيفا‭)‬،‭ ‬يوسف‭ ‬بلايلي،‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬متصدر‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬حتى‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬مستحقة‭ ‬عليه‭ ‬بقيمة‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لصالح‭ ‬نادي‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭.‬

وكشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الخبر‮»‬‭ ‬الجزائرية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬فيفا‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬استنفاد‭ ‬بلايلي‮

‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬مع‭ ‬أهلي‭ ‬جدة،‭ ‬ناديه‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬اشتكاه‭ ‬للفيفا‭ ‬وطالب‭ ‬بتعويضات‭ ‬مالية‭ ‬نظير‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬

وأوضح‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬قد‭ ‬يسلط‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬على‭ ‬بلايلي،‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬سنتين،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخر‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬لنادي‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭. ‬وتألق‭ ‬بلايلي‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬وقدم‮

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‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬