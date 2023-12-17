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شرف يفوز ببطولة العيد الوطني للتنس

12/17/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬أمين‭ ‬شرف،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬برعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ (‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭) ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬السليماني،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬علي‭ ‬خنجي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاجري‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬32‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬ومجموعة‭ ‬لاعبين‭ ‬يمثلون‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭.‬

وتسابق‭ ‬أعضاء‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬أسمائهم‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الجميع‭ ‬بحماس‭ ‬كبير‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬لهذه‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفعالة،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المشاركين‭ ‬راعي‭ ‬البطولة‭ ‬ثامر‭ ‬المقلة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج،‭ ‬ود‭. ‬فيصل‭ ‬الموسوي‭ ‬ود‭. ‬حمد‭ ‬السليطي،‭ ‬كما‭ ‬حرصت‭ ‬نادية‭ ‬حجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ .‬

وأقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تبديل‭ ‬الزميل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬للعب‭ ‬معا‭.‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباريات‭ ‬رحب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬عريف‭ ‬الحفل‭ ‬بالحضور،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬ثامر‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬راعي‭ ‬البطولة‭
‬كلمة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلي‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الطيب،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬بأن‭ ‬يديم‭ ‬الأعياد‭ ‬على‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬برعاية‭ ‬احتفالات‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وشكر‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬وكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬والمنظمين‭ ‬مشيدا‭ ‬بحرص‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائعة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬رعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬للبطولة‭ ‬قدم‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬تسلمها‭ ‬ثامر‭ ‬المقلة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬إبن‭ ‬النادي‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬المتميزين‭ ‬وصاحب‭ ‬الإنجازات‭ ‬العلمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتأليف‭ ‬الكتب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭ ‬بالراكة‭ ‬تقديرا‭ ‬لحضورهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬تسلمتها‭ ‬مرفت‭ ‬القواري‭ ‬مديرة‭ ‬المركز‭. ‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬ثامر‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬ود‭. ‬فيصل‭ ‬الموسوي‭ ‬ونادية‭ ‬حجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬ومرفت‭ ‬القواري‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭ ‬بالراكة‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭. ‬واختتمت‭ ‬البطولة‭ ‬بحفل‭ ‬عشاء‭.‬

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