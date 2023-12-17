شرف يفوز ببطولة العيد الوطني للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فاز بالمركز الأول أمين شرف، في بطولة العيد الوطني للتنس التي نظمها نادي البحرين للتنس برعاية مجموعة ماركوم الخليج (خميس محمد المقلة) وجاء في المركز الثاني اللاعب السعودي محمد السليماني، بينما حصل علي خنجي على المركز الثالث، وحصل اللاعب إبراهيم الهاجري على المركز الرابع.
وشارك في البطولة 32 لاعبا ولاعبة من أعضاء النادي ومجموعة لاعبين يمثلون الاتحاد السعودي للتنس.
وتسابق أعضاء نادي البحرين للتنس من أجل تسجيل أسمائهم في سجل المشاركة في هذه الفعالية الوطنية، حيث شارك الجميع بحماس كبير ورغبة في التعبير عن حبهم لهذه الوطن الغالي من خلال مشاركتهم الفعالة، وكان في مقدمة المشاركين راعي البطولة ثامر المقلة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج، ود. فيصل الموسوي ود. حمد السليطي، كما حرصت نادية حجي عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس على الحضور والمشاركة .
وأقيمت مباريات البطولة من ثلاث جولات، تم خلالها تبديل الزميل في كل جولة بهدف إتاحة الفرصة للجميع للعب معا.
وبعد انتهاء المباريات رحب محمد يوسف عريف الحفل بالحضور، ثم ألقى ثامر خميس المقلة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج راعي البطولة
كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلي مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بمناسبة العيد الوطني المجيد، كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين الطيب، داعيا الله عز بأن يديم الأعياد على مملكتنا الحبيبة، كما أعرب خلال كلمته عن اعتزاز مجموعة ماركوم الخليج برعاية احتفالات نادي البحرين للتنس بالعيد الوطني كل عام، وشكر ادارة النادي وكل اللاعبين المشاركين والمنظمين مشيدا بحرص الجميع على إنجاح هذه الفعالية الوطنية الرائعة.
وبمناسبة رعاية مجموعة ماركوم الخليج للبطولة قدم نادي البحرين للتنس هدية تذكارية تسلمها ثامر المقلة نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم تكريم إبن النادي علي محمد الموسوي أحد أبناء النادي المتميزين وصاحب الإنجازات العلمية الكبيرة في مجال البحث العلمي وتأليف الكتب، كما تم تقديم هدية تذكارية الى مركز تدريب الاتحاد السعودي للتنس بالراكة تقديرا لحضورهم ومشاركتهم في البطولة تسلمتها مرفت القواري مديرة المركز.
وبعد ذلك تفضل ثامر خميس المقلة ود. فيصل الموسوي ونادية حجي عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس ومرفت القواري مديرة مركز تدريب الاتحاد السعودي للتنس بالراكة بتكريم الفائزين. واختتمت البطولة بحفل عشاء.
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