مارتن.. الظهور الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكّد خالد هلال مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي النصر أنّ الأرجنتيني توماس مارتن الذي تعاقد معه النادي مؤخرا سيتواجد على رأس الجهاز الفني للفريق في مباراة هذا المساء أمام فريق دار كليب ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.
وقال هلال: إنّ المدرب الجديد قاد الحصص التدريبية الثلاث الأخيرة، وقد تم استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة به، ولم يبق إلا توقيع المدرب في كشوفات الاتحاد التي سيقوم بها يوم المباراة نفسه نظرا للإجازة الرسمية بسبب عطلة العيد الوطني المجيد.
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