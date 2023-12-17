مارتن.. الظهور الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكّد‭ ‬خالد‭ ‬هلال‭ ‬مشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬أنّ‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬النادي‭ ‬مؤخرا‭ ‬سيتواجد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وقال‭ ‬هلال‭: ‬إنّ‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬قاد‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬إلا‭ ‬توقيع‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬سيقوم‭ ‬بها‭ ‬يوم‭ ‬المباراة‭ ‬نفسه‭ ‬نظرا‭ ‬للإجازة‭ ‬الرسمية‭ ‬بسبب‭ ‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬