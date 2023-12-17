Monday, 18 December 2023 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مارتن.. الظهور الأول

12/17/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكّد‭ ‬خالد‭ ‬هلال‭ ‬مشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬أنّ‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬النادي‭ ‬مؤخرا‭ ‬سيتواجد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وقال‭ ‬هلال‭: ‬إنّ‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬قاد‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬إلا‭ ‬توقيع‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬سيقوم‭ ‬بها‭ ‬يوم‭ ‬المباراة‭ ‬نفسه‭ ‬نظرا‭ ‬للإجازة‭ ‬الرسمية‭ ‬بسبب‭ ‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث