النبيه صالح هل (يسوّيها) في الأهلي؟النصر ودار كليب ((ارجع يا زمان))

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يمني فريق النبيه صالح النفس مواصلة مشاغبة الكبار عندما يواجه اليوم فريق الأهلي في الساعة 6 مساء ضمن استكمال منافسات الدور السداسي من دوري عيسى بن راشد، بينما يلتقي النصر ودار كليب في مواجهة بعنوان « ارجع يا زمان» في الساعة 7.30 مساء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
النبيه صالح x الأهلي:
الفريقان يدخلان المواجهة المرتقبة، وفي رصيد كل منهما 3 نقاط، من تفوق النبيه صالح على النصر، وانتصار الأهلي على المحرّق بنتيجة واحدة قوامها ثلاثة أشواط نظيفة خلال منافسات الجولة الأولى.
عناصر فؤاد عبد الواحد مدرب النبيه صالح عينها على مواصلة إزعاج الكبار، بيد أنّ هذا لن يتحقق إلا إذ تفوق زملاء حسين عاشور قائد الفريق على أنفسهم، وقدموا عرضا من شاكلة العرض الذي قدموه أمام المحرق ودار كليب في منافسات دوري عيسى بن راشد العام.
ويعرف النبيه صالح بأنه سيواجه فريقا لديه أوراق رابحة تتميز بالخبرة والحلول الفردية، وينتظر من الأهلي أن يضغط منذ البداية حتى لا يمنح منافسه الفرصة للدخول في جوّ المباراة، فهل يواصل النبيه صالح الإزعاج و«يسويها» في الأهلي؟
النصر X دار كليب:
عودنا الفريقان في أيّ لقاء يجمعهما أن يشهد حماسة وندية، وتظل نتيجة المباراة معلقة حتى إشعار آخر، ويدخل دار كليب وفي رصيده 3 نقاط بعد فوزه على النجمة، رغم أن زملاء محمود عبد الواحد لم يظهروا بالصورة التي رأيناهم عليها أمام المحرق، مع الوضع بعين الاعتبار أنّ كل مباراة لها ظروفها الخاصة، المهم أنّ عنيد دار كليب حقق الأهم.
بينما ظروف النصر تختلف والذي سيخوض المباراة تحت قيادة الأرجنتيني توماس مارتن الذي خلف الإيطالي لوسيو أورو، وليس في جعبته أي نقاط بعد الخسارة من النبيه صالح، ويريد زملاء يونس عبد الكريم قائد الفريق أن يعوضوا أداء ونتيجة مباراة النبيه صالح، وهذا ما ينتظره منهم الأنصار قبل المتابعين.
لمشرفي الفريقين رأي
أوضح علي عبد العزيز مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي دار كليب أنهم سيدخلون مباراة هذا المساء أمام فريق النصر بعيدا عن أي ظروف فرضت نفسها على المنافس الشقيق باعتباره فريقا قويا ويملك عناصر مؤثرة، فكل هذه الاعتبارات وغيرها سيأخذونها بعين الاعتبار، متمنيا أن يقدم الفريقان الأداء الذي يليق بلقاءات الفريقين من جدية ومسؤولية وحماس وفنيات.
ولفت علي عبد العزيز أنّ المنافسات الرياضية الحالية في مختلف ميادينها تتوقف على قراءة المدربين ووضع الخطط المناسبة، فضلا عما يقدم في الميدان الذي دائما ما تكون له الكلمة المسموعة.
وقال خالد هلال مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي النصر أنّ مباريات الفريقين لها خصوصية وتقاليد رياضية خاصة، وهذه المباراة امتداد لسلسلة المباريات التي جمعت الفريقين خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنّ فريقه بات جاهزا للعودة لأجواء المنافسة وتغيير صورته التي ظهر عليها إبان مباراته الأخيرة أمام النبيه صالح، متمنيا أن يقدم الفريقان وجبة رياضية فنية تكون محل استحسان الأنصار والمتابعين، والتوفيق للفريقين.
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