النبيه صالح هل (يسوّيها) في الأهلي؟النصر ودار كليب ((ارجع يا زمان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يمني‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬النفس‭ ‬مواصلة‭ ‬مشاغبة‭ ‬الكبار‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬ضمن‭ ‬استكمال‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬النصر‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬ارجع‭ ‬يا‭ ‬زمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬





النبيه‭ ‬صالح‭ ‬ x ‭ ‬الأهلي‭:‬

الفريقان‭ ‬يدخلان‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬وفي‭ ‬رصيد‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬من‭ ‬تفوق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬النصر،‭ ‬وانتصار‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬المحرّق‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

عناصر‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬عينها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إزعاج‭ ‬الكبار،‭ ‬بيد‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬إذ‭ ‬تفوق‭ ‬زملاء‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وقدموا‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭.‬

ويعرف‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بأنه‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقا‭ ‬لديه‭ ‬أوراق‭ ‬رابحة‭ ‬تتميز‭ ‬بالخبرة‭ ‬والحلول‭ ‬الفردية،‭ ‬وينتظر‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬منافسه‭ ‬الفرصة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬جوّ‭ ‬المباراة،‭ ‬فهل‭ ‬يواصل‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الإزعاج‭ ‬و‮«‬يسويها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأهلي؟





النصر X ‭ ‬دار‭ ‬كليب‭:‬

عودنا‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬لقاء‭ ‬يجمعهما‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬حماسة‭ ‬وندية،‭ ‬وتظل‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬ويدخل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النجمة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬زملاء‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬لم‭ ‬يظهروا‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬رأيناهم‭ ‬عليها‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬لها‭ ‬ظروفها‭ ‬الخاصة،‭ ‬المهم‭ ‬أنّ‭ ‬عنيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬حقق‭ ‬الأهم‭.‬

بينما‭ ‬ظروف‭ ‬النصر‭ ‬تختلف‭ ‬والذي‭ ‬سيخوض‭ ‬المباراة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬أورو،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬ويريد‭ ‬زملاء‭ ‬يونس‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬يعوضوا‭ ‬أداء‭ ‬ونتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينتظره‭ ‬منهم‭ ‬الأنصار‭ ‬قبل‭ ‬المتابعين‭.‬





لمشرفي‭ ‬الفريقين‭ ‬رأي

أوضح‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أنهم‭ ‬سيدخلون‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ظروف‭ ‬فرضت‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬الشقيق‭ ‬باعتباره‭ ‬فريقا‭ ‬قويا‭ ‬ويملك‭ ‬عناصر‭ ‬مؤثرة،‭ ‬فكل‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬وغيرها‭ ‬سيأخذونها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بلقاءات‭ ‬الفريقين‭ ‬من‭ ‬جدية‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وحماس‭ ‬وفنيات‭.‬

ولفت‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أنّ‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ميادينها‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬المدربين‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المناسبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الذي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬الكلمة‭ ‬المسموعة‭.‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬هلال‭ ‬مشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬أنّ‭ ‬مباريات‭ ‬الفريقين‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬وتقاليد‭ ‬رياضية‭ ‬خاصة،‭ ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬امتداد‭ ‬لسلسلة‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬للعودة‭ ‬لأجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬وتغيير‭ ‬صورته‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬عليها‭ ‬إبان‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬وجبة‭ ‬رياضية‭ ‬فنية‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬استحسان‭ ‬الأنصار‭ ‬والمتابعين،‭ ‬والتوفيق‭ ‬للفريقين‭.‬