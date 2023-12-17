الجولة الثالثة من ((السوبر ليغ)) الآسيويالمنامة جاهز ومن معقل ((شباب أهلي دبي)) يريد العودة فائزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬ الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









يخوض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أولى‭ ‬مواجهاته‭ ‬خارج‭ ‬الديار،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ويترقب‭ ‬الجميع‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬وشباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬اللذان‭ ‬ينافسان‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬طموح‭ ‬الفريقين‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الفريقان‭ ‬تأهلا‭ ‬الى‭ ‬الفاينل‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬واستطاع‭ ‬المنامة‭ ‬ان‭ ‬يفجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬بإحرازه‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬ومرشحة‭.‬

وبالتالي‭ ‬تبدو‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبي‭ ‬المنامة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬الذكريات‭ ‬التي‭ ‬يحملوها‭ ‬في‭ ‬ذاكرتهم‭ ‬بتتويجهم‭ ‬التاريخي‭ ‬ببطولة‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬مكنت‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬مشاركة‭ ‬أكبر‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭.‬

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬حققهما‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬والشمال‭ ‬القطري،‭ ‬ويمتلك‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬وكاظمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬ولذلك‭ ‬المواجهة‭ ‬الليلة‭ ‬لحسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬الاياب،‭ ‬ومن‭ ‬المفارقات‭ ‬ان‭ ‬المنامة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬يلعب‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬منافسه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬للمنامة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬ملعبه،‭ ‬لكنه‭ ‬استطاع‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حينما‭ ‬استضاف‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‭ ‬39‭.‬

ويسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬يعطي‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬المتصدر‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬سيتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لخوض‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭.‬

وتبدو‭ ‬مستويات‭ ‬الفريقين‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا،‭ ‬وهناك‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬رفيع‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬خاصة‭ ‬الفريق‭ ‬الاماراتي،‭ ‬ولذلك‭ ‬يعول‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬محترفيه‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المنامة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬ولديه‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬والبقية‭ ‬الذين‭ ‬يكملون‭ ‬عمل‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

ويمتاز‭ ‬المنامة‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والاداري،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الفريق‭ ‬النضج‭ ‬والخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬ويعرف‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬وأصعب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الصلابة‭ ‬الذهنية‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وجهود‭ ‬الطاقمين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واضحة‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين،‭ ‬حيث‭ ‬يحقق‭ ‬المنامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬ويتوجها‭ ‬بالبطولات‭.‬

وقد‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬المحلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬بحرمانه‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬نافعة‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬فقد‭ ‬خاض‭ ‬المنامة‭ ‬قمتين‭ ‬محليتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جماهيره،‭ ‬واستطاع‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اليوم‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬استعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬امام‭ ‬جماهير‭ ‬المنافس‭.‬

ويقود‭ ‬المنامة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ترافين‭ ‬ودومنيك،‭ ‬ولديه‭ ‬خيارات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬واحمد‭ ‬نجف‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬والامريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتسم‭ ‬المواجهة‭ ‬بالندية‭ ‬والاثارة‭ ‬والتكافؤ،‭ ‬ويصعب‭ ‬توقع‭ ‬نتيجتها،‭ ‬لأن‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬تخضع‭ ‬لعدة‭ ‬عوامل‭ ‬منها‭ ‬تركيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتطبيق‭ ‬الخطط‭ ‬الفنية‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬التسجيل،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يفعل‭ ‬المنامة‭ ‬أسلحته‭ ‬الهجومية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬التصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬والاختراقات‭ ‬والتسجيل‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الحلق،‭ ‬ويحتاج‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬الدفاع‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ايقاف‭ ‬خطورة‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬وخصوصا‭ ‬المحترفين‭ ‬ونجم‭ ‬الفريق‭ ‬قيس‭ ‬عمر،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يغفل‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬مصوبي‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭.‬