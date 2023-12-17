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سترة يلتقي الحالة بدوري ناصر بن حمد الممتازالرفاع الشرقي للتعويض يصطدم بصحوة المحرق

12/17/2023 7:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستكمل‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يصطدم‭ ‬بالمحرق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬سترة‭ ‬والحالة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬


الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والمحرق

لقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬المتذبذب‭ ‬بمستوياته‭ ‬ونتائجه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ثم‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬أمام‭ ‬المنامة،‭ ‬وبين‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬يصحو‭ ‬من‭ ‬سباته‭ ‬وعثراته‭ ‬بعد‭ ‬قدوم‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬الشملان،‭ ‬حيث‭ ‬كسب‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتبعه‭ ‬انتصار‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬على‭ ‬قلالي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭.‬

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬يمتلك‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬ويسعى‭ ‬لمعالجة‭ ‬وضعه‭ ‬الفني‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والتعويض‭ ‬عبر‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬اختبارًا‭ ‬جادًا‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه،‭ ‬حيث‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬ستعيد‭ ‬الثقة‭ ‬له‭ ‬وتبقيه‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأمامية‭ ‬المنافسة،‭ ‬أما‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الخسارة‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتراجع‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ملاحقة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬أخرى‭. ‬الفريق‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الظهور‭ ‬الفني‭ ‬ويعيبه‭ ‬عدم‭ ‬اقتناص‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الحالة‭ ‬تحديدًا‭ ‬بجولة‭ ‬الدوري‭ ‬الماضية‭ ‬ليخرج‭ ‬مهزومًا‭. ‬ويعول‭ ‬حلمي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬مثل‭ ‬حمزة‭ ‬عطار،‭ ‬أحمد‭ ‬كوري،‭ ‬ايمانويل،‭ ‬جيرومي،‭ ‬علي‭ ‬ناصر،‭ ‬تياغو‭ ‬اوغاستو،‭ ‬سامي‭ ‬الحسيني،‭ ‬حمزة‭ ‬عطار،‭ ‬فارس‭ ‬غطاشة‭.‬

وفي‭ ‬المحرق‭ ‬يدرك‭ ‬مدربه‭ ‬الشملان،‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬يعني‭ ‬له‭ ‬الكثير،‭ ‬حيث‭ ‬سيرتقي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مركزه‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة،‭ ‬وهذا‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬ما‭ ‬سيسعى‭ ‬إليه‭ ‬المحرق‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬المقومات‭ ‬لذلك،‭ ‬معتمدًا‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬‮«‬الجوكر‮»‬‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يصول‭ ‬ويجول‭ ‬ويقدم‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة،‭ ‬وليد‭ ‬الكوري،‭ ‬سفيان‭ ‬مهروق،‭ ‬فراس‭ ‬شواط،‭ ‬حسن‭ ‬الكراني،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭
‬حسن‭ ‬عبده،‭ ‬محمد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخلاصي‭.‬


سترة‭ ‬والحالة

لقاء‭ ‬متوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حافلًا‭ ‬بالمتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬بين‭ ‬سترة‭ ‬والحالة‭ ‬المتكافآن‭ ‬فنيًا‭. ‬حيث‭ ‬سترة‭ ‬منذ‭ ‬قدوم‭ ‬مدربه‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬وهو‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬طموحه‭ ‬عبر‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬وآخرهما‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬جعله‭ ‬يصعد‭ ‬للمنطقة‭ ‬الدافئة‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬لدورينا،‭ ‬والحالة‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية،‭ ‬نجح‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

سترة‭ ‬يمتلك‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬سيصعد‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬وهذا‭ ‬يحتاج‭ ‬لعمل‭ ‬كبير‭ ‬لاجتياز‭ ‬منافسه‭ ‬اليوم،‭ ‬معولًا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الملفتة‭ ‬مثل‭ ‬عبدالواسع‭ ‬المطيري،‭ ‬أمير‭ ‬برويز،‭ ‬خليفة‭ ‬اللافي،‭ ‬أحمد‭ ‬صالح،‭ ‬ألكسندر‭ ‬امبوناسا،‭ ‬حسن‭ ‬بلاليط،‭ ‬المصطفى‭ ‬عبدالصمد‭.‬

أما‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ويعلم‭ ‬مدربه‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان،‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬اليوم‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صحوته‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬وعلى‭ ‬لاعبيه‭ ‬بالحالة‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهته‭ ‬والتفوق‭ ‬عليه‭ ‬لمواصلة‭ ‬التقدم،‭ ‬وسيعتمد‭ ‬رضوان‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبيه‭ ‬مثل‭ ‬عمر‭ ‬عبدالباسط،‭ ‬إبراهيم‭ ‬موسى،‭ ‬جوزيف‭ ‬اناسا،‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬نيلسون،‭ ‬جوماي‭ ‬جلاو،‭ ‬دانيل‭ ‬اسانتي،‭ ‬هارون‭ ‬الزبيدي‭ ‬ومحمود‭ ‬الحايكي‭.‬

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