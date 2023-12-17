سترة يلتقي الحالة بدوري ناصر بن حمد الممتازالرفاع الشرقي للتعويض يصطدم بصحوة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل مباريات الجولة التاسعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز اليوم (الاثنين) بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 7 مساءً، الرفاع الشرقي يصطدم بالمحرق على استاد البحرين الوطني، سترة والحالة على استاد مدينة خليفة الرياضية.
الرفاع الشرقي والمحرق
لقاء يجمع بين الرفاع الشرقي المتذبذب بمستوياته ونتائجه خلال الفترة الماضية، حيث خسر أمام الحالة في الدوري ثم خرج من مسابقة كأس جلالة الملك المعظم من الدور الـ 16 أمام المنامة، وبين المحرق الذي بدأ بشكل تدريجي يصحو من سباته وعثراته بعد قدوم المدرب محمد الشملان، حيث كسب المنامة في الدوري وتبعه انتصار بشق الأنفس على قلالي في «أغلى الكؤوس».
الرفاع الشرقي بقيادة مدربه إبراهيم حلمي يمتلك (13 نقطة) ويسعى لمعالجة وضعه الفني وتصحيح المسار والتعويض عبر لقاء اليوم الذي سيكون اختبارًا جادًا لإثبات نفسه، حيث نقاط الفوز ستعيد الثقة له وتبقيه في المراكز الأمامية المنافسة، أما السقوط في فخ الخسارة يعني أنه قد يتراجع كثيرًا في سلم الترتيب مع وجود ملاحقة شرسة من فرق أخرى. الفريق غير مستقر من ناحية الظهور الفني ويعيبه عدم اقتناص الفرص التي تتيح له كما حدث في لقاء الحالة تحديدًا بجولة الدوري الماضية ليخرج مهزومًا. ويعول حلمي على عدد من العناصر مثل حمزة عطار، أحمد كوري، ايمانويل، جيرومي، علي ناصر، تياغو اوغاستو، سامي الحسيني، حمزة عطار، فارس غطاشة.
وفي المحرق يدرك مدربه الشملان، أن الفوز الرابع بالنقاط الثلاث يعني له الكثير، حيث سيرتقي به من مركزه الحالي إلى صلب المنافسة، وهذا دون شك ما سيسعى إليه المحرق وخصوصًا أنه يمتلك المقومات لذلك، معتمدًا على تحركات «الجوكر» أحمد الشروقي الذي بدأ يصول ويجول ويقدم مستويات مميزة، وليد الكوري، سفيان مهروق، فراس شواط، حسن الكراني، ناصر محمدوه،
حسن عبده، محمد الطرابلسي وعبدالله الخلاصي.
سترة والحالة
لقاء متوقع أن يكون حافلًا بالمتعة والإثارة بين سترة والحالة المتكافآن فنيًا. حيث سترة منذ قدوم مدربه أحمد الدخيل وهو يقدم مستويات ونتائج طموحه عبر انتصارين متتاليين وآخرهما على الشباب، جعله يصعد للمنطقة الدافئة كما يقال في سلم الترتيب لدورينا، والحالة الذي افتقد لقب كأس جلالة الملك المعظم بعد خسارته أمام الخالدية، نجح قبل ذلك في الفوز على الرفاع الشرقي في الدوري.
سترة يمتلك (9 نقاط) ودون شك يبحث عن الانتصار الثالث الذي سيصعد به نحو مركز متقدم وهذا يحتاج لعمل كبير لاجتياز منافسه اليوم، معولًا في ذلك على عدد من العناصر الملفتة مثل عبدالواسع المطيري، أمير برويز، خليفة اللافي، أحمد صالح، ألكسندر امبوناسا، حسن بلاليط، المصطفى عبدالصمد.
أما الحالة في جعبته (12 نقطة)، ويعلم مدربه ياسر رضوان، أن منافسه اليوم صعب المنال في ظل صحوته في الجولات الماضية، وعلى لاعبيه بالحالة الظهور بأفضل صورة فنية من أجل مواجهته والتفوق عليه لمواصلة التقدم، وسيعتمد رضوان على أبرز لاعبيه مثل عمر عبدالباسط، إبراهيم موسى، جوزيف اناسا، فرانسيسكو نيلسون، جوماي جلاو، دانيل اسانتي، هارون الزبيدي ومحمود الحايكي.
MENAFN17122023000055011008ID1107612909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.