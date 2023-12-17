النجمة والنويدرات يحققان فوزهما الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب:أحمد الذهبة
استعاد فريق النجمة نغمة الانتصارات بفوزه على سماهيج بنتيجة ٧٦/٥٧ في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
ورفع النجمة رصيده الى ١١ نقطة من أربعة انتصارات وثلاث هزائم، بينما خسر سماهيج مباراته الخامس مقابل فوز واحد ورفع رصيده إلى ٧ نقاط.
وجاءت نتائج: (١٣/١٠)، (٢٦/٩)، (٢٣/٩)، (١٤/٢٢)، وبرز من النجمة الأمريكي روبنسون ٢٧ نقطة ومواطنه جوش كالدويل ١٤ نقطة وسيدمحمد حميد ١٠ نقاط، بينما كان افضل المسجلين من سماهيج باسل عادلز١٥ نقطة وأحمد فتيل ١١ نقطة وحسين البناء ١٠ نقاط.
وفي اللقاء الثاني حافظ فريق النويدرات على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدورة السداسية بعد فوزه المتوقع على متذيل الترتيب فريق مدينة عيسى بنتيجة ٩٦/٧١، ورفع النويدرات رصيده إلى ١٠ نقاط من اربعة انتصارات وخسارتين، فيما تلقى المدينة الخسارة السادسة على التوالي ورفع رصيده إلى ٦ نقاط في المركز الأخير.
وجاءت نتائج :(٢٢/١٦)،(١٩/٢٢)،(٢٩/١٩)،(٢٦/١٤)،
وتألق من النويدرات الأمريكي لامار مالوري ٤٣ نقطة وعمران يوسف ١٦ نقطة وعباس جميل ١٢ نقطة وعمار محمد ١٠ نقاط، بينما كان افضل المسجلين من المدينة طلال قاهري ١٧ نقطة وحبيب سامي ١٦ نقطة وجهاد أحمد ١٣ نقطة.
وتبقت للنويدرات أربع مباريات مصيرية أمام كل من المحرق والمنامة والاتحاد وسماهيج، وهو بحاجة الى انتصارين على الأقل للدخول في حسابات التأهل.
اليوم مباراة واحدة
تقام اليوم الاثنين مباراة واحدة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم تجمع بين فريقي المحرق والبحرين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتأتي في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
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