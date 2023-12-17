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النجمة والنويدرات يحققان فوزهما الرابع

12/17/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭:‬أحمد‭ ‬الذهبة


استعاد‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٧٦‬‭/‬‮٥٧‬‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬‭.‬

ورفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬‮١١‬‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬سماهيج‭ ‬مباراته‭ ‬الخامس‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭: (‬‮١٣‬‭/‬‮١٠‬‭)‬،‭ (‬‮٢٦‬‭/‬‮٩‬‭)‬،‭ (‬‮٢٣‬‭/‬‮٩‬‭)‬،‭ (‬‮١٤‬‭/‬‮٢٢‬‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكي‭ ‬روبنسون‭ ‬‮٢٧‬‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬‮١٤‬‭ ‬نقطة‭ ‬وسيدمحمد‭ ‬حميد‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬باسل‭ ‬عادلز‮١٥‬‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬فتيل‭ ‬‮١١‬‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬البناء‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط‭.‬‮

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حافظ‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٩٦‬‭/‬‮٧١‬،‭ ‬ورفع‭ ‬النويدرات‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬المدينة‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٦‬‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ :(‬‮٢٢‬‭/‬‮١٦‬‭)‬،‭(‬‮١٩‬‭/‬‮٢٢‬‭)‬،‭(‬‮٢٩‬‭/‬‮١٩‬‭)‬،‭(‬‮٢٦‬‭/‬‮١٤‬‭)‬،‮
‬‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬الأمريكي‭ ‬لامار‭ ‬مالوري‭ ‬‮٤٣‬‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬يوسف‭ ‬‮١٦‬‭ ‬نقطة‭ ‬وعباس‭ ‬جميل‭ ‬‮١٢‬‭ ‬نقطة‭ ‬وعمار‭ ‬محمد‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬طلال‭ ‬قاهري‭ ‬‮١٧‬‭ ‬نقطة‭ ‬وحبيب‭ ‬سامي‭ ‬‮١٦‬‭ ‬نقطة‭ ‬وجهاد‭ ‬أحمد‭ ‬‮١٣‬‭ ‬نقطة‭.‬‮

وتبقت‭ ‬للنويدرات‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬مصيرية‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬وسماهيج،‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬انتصارين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭.‬

اليوم‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

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