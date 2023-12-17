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الأونروا: عدد الشهداء من الأطفال والنساء بغزة يفوق عدد قتلى أوكرانيا

12/17/2023 7:18:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، إن عدد الشهداء من الأطفال والنساء في قطاع غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا.
وأضاف لازاريني، أن "الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق".
وكانت وزارة الصحة بغزة قد كشفت يوم الجمعة الماضي أنه استشهد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





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