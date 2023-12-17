الأونروا: عدد الشهداء من الأطفال والنساء بغزة يفوق عدد قتلى أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، إن عدد الشهداء من الأطفال والنساء في قطاع غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا.
وأضاف لازاريني، أن "الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق".
وكانت وزارة الصحة بغزة قد كشفت يوم الجمعة الماضي أنه استشهد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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