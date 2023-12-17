إصابة عسكريين بهجوم إسرائيلي بمحيط دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا" إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية.
وقال مراسل "الإخبارية السورية" إن عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تتصدى لصواريخ العدوان وتُسقط بعضها.
من جهته، أفاد مراسل "شام إف إم" في دمشق بتجدد دوي الانفجارات في محيط العاصمة وريفها مبينا أن المعلومات الأولية تشير لعدوان إسرائيلي يستهدف نقاطا في دمشق وريفها.
MENAFN17122023000208011052ID1107612889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.