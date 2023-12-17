Monday, 18 December 2023 05:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة عسكريين بهجوم إسرائيلي بمحيط دمشق

12/17/2023 7:18:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا" إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية.
وقال مراسل "الإخبارية السورية" إن عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تتصدى لصواريخ العدوان وتُسقط بعضها.
من جهته، أفاد مراسل "شام إف إم" في دمشق بتجدد دوي الانفجارات في محيط العاصمة وريفها مبينا أن المعلومات الأولية تشير لعدوان إسرائيلي يستهدف نقاطا في دمشق وريفها.




MENAFN17122023000208011052ID1107612889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث