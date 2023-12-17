الاحتلال يستجوب كادر مستشفى العودة بغزة ويعتقل مديره

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفى العودة بعد حصاره وقصفه لأيام.
وطالبت الوزارة بتدخل عاجل من المؤسسات الأممية لحماية مستشفى العودة وكوادره.
وبين نخشى أن يكون تقدم قوات الاحتلال تكرارا لما حدث في مستشفى كمال عدوان.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت وعرّت كوادر مستشفى العودة وعلى رأسهم مديره أحمد مهنا.
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