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الاحتلال يستجوب كادر مستشفى العودة بغزة ويعتقل مديره

12/17/2023 7:18:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفى العودة بعد حصاره وقصفه لأيام.
وطالبت الوزارة بتدخل عاجل من المؤسسات الأممية لحماية مستشفى العودة وكوادره.


وبين نخشى أن يكون تقدم قوات الاحتلال تكرارا لما حدث في مستشفى كمال عدوان.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت وعرّت كوادر مستشفى العودة وعلى رأسهم مديره أحمد مهنا.


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