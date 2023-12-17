شهيدة بقصف للاحتلال لمستشفى ناصر بخانونس
التاريخ
12/17/2023 7:18:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهدت امرأة ووقوع عدد من الإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الولادة في مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
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