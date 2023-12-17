منتدى مغناة إربد ينظم أمسية ثقافية شعرية بعنوان النصر قادم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى مغناة إربد ودارة المثقفين، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد في نادي فنانين إربد، مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية شعرية بعنوان: "النصر قادم"، وذلك ضمن فعاليات أمسيات التضامن مع الأهل في قطاع غزة وفلسطين.
وخلال الأمسية الشعرية، التي أدارت مفرداتها القاصة نسيبة العمري، قدم الشعراء الدكتورة إيمان العمري، عمر العامري، عمر أبو الهيجاء مجموعة من القصائد الشعرية الوجدانية، حيث قرأ الشاعر العامري قصيدة مستوحاة من مشهد غزة الدامي، والتي إستحضر من خلالها سيناريو الحياة والموت، ضمن رؤية مبنية على فلسفة القول الشعري، فكانت قصيدة موجعة ودراما إنسانية مبللة بالدم الساخن قبل الدمع البريء.
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