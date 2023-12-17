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منتدى مغناة إربد ينظم أمسية ثقافية شعرية بعنوان النصر قادم

12/17/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى مغناة إربد ودارة المثقفين، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد في نادي فنانين إربد، مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية شعرية بعنوان: "النصر قادم"، وذلك ضمن فعاليات أمسيات التضامن مع الأهل في قطاع غزة وفلسطين.
وخلال الأمسية الشعرية، التي أدارت مفرداتها القاصة نسيبة العمري، قدم الشعراء الدكتورة إيمان العمري، عمر العامري، عمر أبو الهيجاء مجموعة من القصائد الشعرية الوجدانية، حيث قرأ الشاعر العامري قصيدة مستوحاة من مشهد غزة الدامي، والتي إستحضر من خلالها سيناريو الحياة والموت، ضمن رؤية مبنية على فلسفة القول الشعري، فكانت قصيدة موجعة ودراما إنسانية مبللة بالدم الساخن قبل الدمع البريء.

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