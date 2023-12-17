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افتتاح أعمال الورشة المتخصصة حول آليات الحماية الاجتماعية متعددة القطاعات

12/17/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، افتتاح الورشة المتخصصة "نحو آليات حماية اجتماعية متعددة القطاعات: ترجمة أبحاث حول تغير المناخ والضعف الاجتماعي إلى سياسات حماية اجتماعية"، اليوم الأحد في عمان.
وجرت الورشة بتنظيم من المجلس العربي للمياه، بحضور مندوب رئيس المجلس العربي للمياه الدكتورة أمل العزب عضو المجلس، وعدد من المسؤولين والخبراء.
وقالت بني مصطفى إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني، أكدّ أنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية، ومنها التي يواجهها أشقاؤنا في دولة فلسطين والتهجير القسري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني خلال حرب غزة.

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