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إعلام عبري: رئيس الموساد يحصل على ضوء أخضر لإنجاز صفقة جديدة

12/17/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن رئيس الموساد ديفيد برنيع حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي بمفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة مع المقاومة.


ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد سيغادر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في أوروبا، بهدف مواصلة النقاش بشأن محاولات التوصل إلى مخطط جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة.


وذكر المصدر أن الاجتماع الأخير قد تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي بالخطأ ثلاثة أسرى من جنوده في غزة الجمعة.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس "إطلاق أسرى نوعيين" من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة مع المقاومة الفلسطينية.


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