إعلام عبري: رئيس الموساد يحصل على ضوء أخضر لإنجاز صفقة جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن رئيس الموساد ديفيد برنيع حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي بمفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة مع المقاومة.
ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد سيغادر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في أوروبا، بهدف مواصلة النقاش بشأن محاولات التوصل إلى مخطط جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وذكر المصدر أن الاجتماع الأخير قد تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي بالخطأ ثلاثة أسرى من جنوده في غزة الجمعة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس "إطلاق أسرى نوعيين" من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة مع المقاومة الفلسطينية.
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