10 شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات
التاريخ
12/17/2023 7:18:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 فلسطينيين في وقت متأخر من مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
MENAFN17122023000208011052ID1107612883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.