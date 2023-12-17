أبرز تطورات اليوم الـ72 من الحرب الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في اليوم الـ72 من العدوان الإسرائيلي على غزة واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع معارك عنيفة خاضتها المقاومة.

كما اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث العودة إلى مفاوضات للتوصل لصفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد، في حين بلغ عدد الجرحى حوالي 51 ألفا، معظمهم نساء وأطفال. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال ارتفع منذ مطلع العام الجاري إلى 505، بينهم 297 شهيدا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مجلس الحرب يبحث صفقة تبادل جديدة

قالت القناة 12 إن مجلس الحرب سيبحث في اجتماع الليلة منحى جديدا لصفقة تبادل جديدة، مشيرة إلى أن قتل الجيش 3 من الرهائن بحي الشجاعية ترك تداعيات كبيرة على دائرة صنع القرار الإسرائيلية.



وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إنه تحدث مع عائلات الأسرى عن احتمالات التوصل لاتفاق، قائلا إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الثمن وإنما تكمن المشكلة في القدرة على التوصل إلى اتفاق.

السلطة مستعدة لحكم غزة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وشدد الشيخ، الذي يعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة محمود عباس، على أن السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يعتقد البعض أن طريقة حركة حماس ونهجها في إدارة الصراع مع إسرائيل هي المثل الأعلى والأفضل، وفق تعبيره.

تحقيق دولي بشأن دفن فلسطينيين أحياء

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.



وقال المرصد إنه تلقى "شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه".

الاحتلال يعلن اكتشاف نفق "عملاق" بغزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة بقيادة محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وحسب بيان الجيش، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا، ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر أيرز بيت حانون شمالا.

505 شهداء بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505 منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين الشهداء 111 طفلا، أما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فبلغت حصيلة الشهداء 297، بينهم 70 طفلا.

مشاريع مستوطنات في غزة

بدأت 15 منظمة إسرائيلية التجهيز لمشاريع للاستيطان في قطاع غزة، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع، في حين فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري باب الحجز لوحدات سكنية فيه.

جرى ذلك خلال مؤتمر عُقد في تل أبيب، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعنوان "التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة" نظمه ائتلاف منظمات استيطانية ممولة من الحكومة الإسرائيلية.

إسرائيل تحول أموالا للسلطة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب والسلطة الفلسطينية اتفقتا على آلية لتلقي السلطة الأموال التي تحتجزها إسرائيل.

وأشارت القناة أن الآلية المتفق عليها تتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة، وتم إقرارها بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مقترح لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

معركة خان يونس ستستغرق "أشهرا"

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.

جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر بعد الحرب، وأنها أخطرت الجانب المصري بذلك.

لواء غولاني يخسر ربع قواته

كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

