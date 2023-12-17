البث العبرية: جنود أصيبوا بجراح خطرة في غزة توفوا بسبب بكتيريا داخل المستشفيات

البث العبرية: جنود أصيبوا بجراح خطرة في غزة توفوا بسبب بكتيريا داخل المستشفيات
التاريخ
12/17/2023 7:18:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث العبرية، فجر الاثنين ، إن جنود من قوات الاحتلال أصيبوا بجراح خطرة أثناء القتال في غزة.
وبينت انهم ماتوا بعد إصابتهم بإحدى أنواع البكتيريا داخل المستشفيات.
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