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البث العبرية: جنود أصيبوا بجراح خطرة في غزة توفوا بسبب بكتيريا داخل المستشفيات

12/17/2023 7:18:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث العبرية، فجر الاثنين ، إن جنود من قوات الاحتلال أصيبوا بجراح خطرة أثناء القتال في غزة.

وبينت انهم ماتوا بعد إصابتهم بإحدى أنواع البكتيريا داخل المستشفيات.

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