65 مليون دينار زيادة مقدرة بموازنة وزارة الصحة للعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت موازنة وزارة الصحة المقدرة للعام 2024 إلى 766 مليون دينار بعد أن كانت 701 مليون للعام 2023 بزيادة قدرها 65 مليون دينار.



وكان من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار 20.665 مليون دينار، والتي تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات، فضلا عن زيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء.

كما تركزت الزيادة في مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار 10.755 مليون دينار، ومخصصات الأدوية والأمصال والمطاعيم والمستهلكات الطبية وعقود الأمن والحراسة، وعقود الخدمات الفندقية وبند الإعاشة.



أما النفقات الأخرى فزادت بمقدار 1.74 مليون دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات أطباء الاختصاص، وزيادة المبلغ المخصص للاتفاقيات المبرمة مع الجامعات، وإعادة تبويب بعض بنود النفقات ضمن مجموعة النفقات الأخرى.



وفيما يتعلق بمخصصات المساعدات الاجتماعية لغير المؤمنين صحيا، فزادت بمقدار 5 ملايين دينار، فضلا عن الدعم المقدم للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بمقدار 0.886 مليون دينار، إضافة إلى الإعانات المقدمة لصندوق قصور الكلى والتي زادت بمقدار مليوني دينار.



وارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 24.016 مليون دينار، حيث تركزت في رصد المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين دينار، وزيادة مخصصات مشروع الحوسبة الصحية (حكيم)، وكذلك زيادة مخصصات المحافظات/ اللامركزية، إضافة الى زيادة مخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الصحة.