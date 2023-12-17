أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعلنون الاعتصام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن أهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، أعلنوا اعتصامهم بدءا من اليوم الاثنين، أمام مقر الحكومة، وذلك للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن رئيس الموساد ديفيد برنيع حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي بمفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة مع المقاومة.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد سيغادر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في أوروبا، بهدف مواصلة النقاش بشأن محاولات التوصل إلى مخطط جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

