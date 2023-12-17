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صحة غزة: الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي

12/17/2023 7:18:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن ما يقوم به الاحتلال جزء من السيناريو الذي بدأه بشمال غزة من مجمع الشفاء.
وأضاف القدرة، لقناة الجزيرة، أن استهداف مجمع ناصر الطبي جزء من سياسة الاحتلال لتصفية القطاع الصحي، ومن شأنه إسقاط المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة.
وبين مجمع الشفاء الطبي مدمر بشكل كامل ويحتاج إلى إعادة تأهيل وشمال قطاع غزة بلا خدمات صحية بعد خروج جميع المستشفيات فيه عن الخدمة.





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