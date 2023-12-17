عن الخبل الشخصي والهوليوودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحمد‭ ‬الله‭ ‬تجاوزت‭ ‬مرحلة‭ ‬الهبل‭ ‬والخبل‭ ‬تلك‭ ‬بسلام،‭ ‬ولكن‭ ‬وبحكم‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬فإن‭ ‬أخبار‭ ‬أهل‭ ‬الفن‭ ‬والمال‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تلفت‭ ‬انتباهي،‭ ‬ومنها‭ ‬واقعة‭ ‬تبرع‭ ‬مليونير‭ ‬أمريكي‭ ‬بنحو‭ ‬مليونين‭ ‬و300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأحد‭ ‬معاهد‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوستن‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس،‭ ‬لإنفاقها‭ ‬على‭ ‬استنساخ‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬المنزلية‭ ‬كالكلاب‭ ‬والقطط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نما‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأرامل‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬استنساخ‭ ‬حيواناتهن‭ ‬المنزلية‭ ‬النافقة،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نسخ‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‭ ‬منها‭ ‬كي‭ ‬تدوم‭ ‬المودة‭ ‬بينهن‭ ‬والحيوانات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تموت‭ ‬النسخ‭ ‬الأصلية‭.‬

وكانت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحيزبون‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬تايلور‭ ‬قد‭ ‬استنسخت‭ ‬كلبها‭ ‬بكلفة‭ ‬قدرها‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬والمعروف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الولية‮»‬‭ ‬تزوجت‭ ‬إحدى‭ ‬عشرة‭ ‬مرة‭ ‬أي‭ ‬11‭ ‬رجلاً‭ ‬ولم‭ ‬تستطع‭ ‬أن‭ ‬تحتفظ‭ ‬بواحد‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقد‭ ‬اقتنعت‭ ‬بأنها‭ ‬لن‭ ‬تجد‭ ‬أنيسا‭ ‬سوى‭ ‬كلبها‭. ‬ومن‭ ‬سخرية‭ ‬القدر‭ ‬أن‭ ‬الكلب‭ ‬المستنسخ‭ ‬حي‭ ‬يرزق‭ ‬بينما‭ ‬توفيت‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2011‭ ‬بعد‭ ‬استنساخه‭ ‬بأشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬وتركت‭ ‬له‭ ‬ثروة‭ ‬تكفل‭ ‬له‭ ‬العيش‭ ‬‮«‬الكريم‮»‬‭ ‬بدليل‭ ‬أنه‭ ‬يتناول‭ ‬وجبات‭ ‬أكثر‭ ‬دسامة‭ ‬ووسامة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتناولها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬خدمته‭.‬

وبما‭ ‬أنني‭ ‬نذرت‭ ‬نفسي‭ ‬لعمل‭ ‬الخير،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للنساء‭ ‬خاصة‭ ‬نجمات‭ ‬السينما‭ ‬اللائي‭ ‬فاتهن‭ ‬قطار‭ ‬الزواج،‭ ‬فإنني‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬استعدادي‭ ‬للزواج‭ ‬بأي‭ ‬ممثلة‭ ‬هوليوودية،‭ ‬تجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬الستين،‭ ‬وكانت‭ ‬خالية‭ ‬طرف‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأرجو‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬ويطالعون‭ ‬هذه‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬يكثروا‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬الصحف‭ ‬الصفراء‭ ‬لحصر‭ ‬أعداد‭ ‬سعيدات‭ ‬الحظ‭ ‬اللواتي‭ ‬سيدخلن‭ ‬مسابقة‭ ‬الاقتران‭ ‬بي‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصطحبن‭ ‬معهن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬بلاك‭ ‬ووتر‭ ‬لحمايتنا‭ ‬من‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭.‬

وستقيم‭ ‬الزوجة‭ ‬الهوليوودية‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬جبرا‭ ‬لخاطر‭ ‬زوجتي‭ ‬السودانية‭ ‬‮«‬العودة‮»‬‭ ‬أي‭ ‬الكبيرة‭ ‬‮«‬مقاما‭ ‬وليس‭ ‬سنا،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬اللطف‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتضحية‭ ‬بالعيش‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيفرلي‭ ‬هيلز‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬وشرطي‭ ‬الوحيد‭ ‬لدخول‭ ‬هذه‭ ‬الزيجة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتحجب،‭ ‬ولا‭ ‬تنجب‭.‬

ولكن‭ ‬وبكل‭ ‬جدية‭ ‬والله‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬أعزباً،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفضتني‭ ‬بنات‭ ‬العرب‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬لما‭ ‬جالست‭ ‬صنف‭ ‬الخواجيات‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬تطلق‭ ‬الواحدة‭ ‬منهن‭ ‬كذا‭ ‬زوج‭ ‬وتطرد‭ ‬الابن‭ / ‬الابنة‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬بمجرد‭ ‬بلوغ‭ ‬الواحد‭ ‬منهما‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشر،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تفرط‭ ‬في‭ ‬كلابها‭ ‬أو‭ ‬قططها‭ ‬مهما‭ ‬تبولت‭ ‬على‭ ‬الأثاث‭ ‬ومزقته‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما‭ ‬يفسد‭ ‬الإنسان‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬بمعنى‭ ‬جعله‭ ‬منحلا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬ولكن‭ ‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬تقطع‭ ‬صلته‭ ‬بمحيطه‭ ‬الأصلي‭ ‬أي‭ ‬العائلة‭ ‬والجيران‭ ‬والأقارب،‭ ‬فتصبح‭ ‬العلاقات‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجال،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬علاقات‭ ‬غير‭ ‬ثابتة‭ ‬لأنها‭ ‬تنتهي‭ ‬بانتهاء‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬هوليوود‭ ‬تشهد‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬الانتحار‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لأن‭ ‬الحياة‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬تجعل‭ ‬الإنسان‭ ‬يمارس‭ ‬‮«‬التمثيل‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬منعطف‭ ‬معين‭ ‬يفتقد‭ ‬الإنسان‭ ‬الصحبة‭ ‬والمحبة‭ ‬الصادقة‭ ‬ويحس‭ ‬رغم‭ ‬المال‭ ‬والجمال‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مقطوع‮»‬‭ ‬من‭ ‬نبات‭ ‬طفيلي‭ ‬وتصبح‭ ‬الحياة‭ ‬خواء‭ ‬لا‭ ‬تملؤه‭ ‬المسكرات‭ ‬والمخدرات،‭ ‬فيكون‭ ‬الخيار‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬للحياة‭ ‬باي‭ ‬باي‭.‬

أريد‭ ‬أن‭ ‬أستثني‭ ‬الممثلة‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي،‭ ‬وشخصيا‭ ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬فيها‭ ‬مسحة‭ ‬من‭ ‬جمال،‭ ‬فلديها‭ ‬شفتان‭ ‬كمشفري‭ ‬ناقة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ذات‭ ‬عود‭ ‬ناشف،‭ ‬أي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي،‭ ‬ولكنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬بأن‭ ‬المال‭ ‬لا‭ ‬طعم‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬المحتاجين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تبنت‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬أيتام‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وما‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬تشهد‭ ‬كارثة‭ ‬إلا‭ ‬وتوجهت‭ ‬إليها،‭ ‬ولأنها‭ ‬هوليوودية‭ ‬فإن‭ ‬أغنياء‭ ‬العالم‭ ‬يتبرعون‭ ‬لها‭ ‬أينما‭ ‬ذهبت،‭ ‬لإغاثة‭ ‬ضحايا‭ ‬الكوارث‭.‬

‭(‬ثارت‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قبل‭ ‬أعوام‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬خبر‭ ‬عن‭ ‬اعتزام‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين‭ ‬زيارة‭ ‬البلاد‭ - ‬ليه‭ ‬ما‭ ‬أعرفش‭ - ‬وهناك‭ ‬متخلفون‭ ‬اعترضوا‭ ‬على‭ ‬الزيارة،‭ ‬وقد‭ ‬ضممت‭ ‬صوتي‭ ‬إلى‭ ‬أصواتهم‭!!).‬