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تطلعات

12/17/2023 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬ } اطلعت‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عرضه‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬العكبري‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬تصورات‭ ‬لمخطط‭ ‬ناديه‭ ‬المستقبلي؛‭ ‬لملعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وان‭ ‬النية‭ ‬تتجه‭ ‬لشراء‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬البيوتات‭ ‬خلف‭ ‬النادي‭ ‬لتزيد‭ ‬رقعة‭ ‬المساحة؛‭ ‬بما‭ ‬يلائم‭ ‬إقامة‭ ‬المشروع‭ ‬المنتظر،‭ ‬وهو‭ ‬طموح‭ ‬نتمنى‭ ‬ان‭ ‬يتحقق‭ ‬سريعا‭ ‬ليحقق‭ ‬آمال‭ ‬أهالي‭ ‬المدينة‭.‬


‭ ‬ } ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المتجددة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬البدء‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرقعة‭ ‬المتاحة‭ ‬للنادي‭ ‬وتسمح‭ ‬له‭ ‬بالتوسع،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬منشآت‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ (‬حاليا‭) ‬هي‭ ‬النادي،‭ ‬والمساحة‭ ‬الحالية‭ ‬تستغل‭ ‬لمشروع‭ ‬استثماري‭ ‬يخدم‭ ‬النادي،‭ ‬فالحديث‭ ‬عن‭ ‬ناد‭ ‬لمدينة‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬يستشرف‭ ‬آفاق‭ ‬المستقبل‭!‬


} ‭ ‬وفي‭ ‬الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬تخطيط‭ ‬لإنشاء‭ ‬مدن‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يشمل‭ ‬مساحات‭ ‬لإقامة‭ ‬منشآت‭ ‬أندية‭ ‬متكاملة‭ (‬استاد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وملعب‭ ‬رديف‭ ‬وصالة‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭ ‬تستوعب‭ ‬المباريات‭ ‬التنافسية‭ ‬وحوض‭ ‬سباحة‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬ومساحات‭ ‬تصلح‭ ‬لأمكنة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬حمد‭ ‬وسلمان‭.‬


} ‭ ‬هذه‭ ‬الرؤى‭ ‬ليست‭ ‬بالجديدة،‭ ‬فقد‭ ‬أسرّ‭ ‬لي‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬عصفور‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أنهم‭ ‬ناقشوا‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات؛‭ ‬ولو‭ ‬قيّض‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬التخطيط‭ ‬لكنّا‭ ‬حاليا‭ ‬نملك‭ ‬أفضل‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬لدينا‭ ‬مدنا‭ ‬إسكانية‭ ‬حديثة‭ ‬الانشاء‭.‬


‭ ‬ } أيضاً‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تباحثها‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬توسعة‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬حديثة‭ ‬الإنشاء‭ ‬وبحث‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أبعادها‭ ‬مناسبة‭ ‬لإقامة‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية؛‭ ‬سواء‭ ‬المدرسية‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬اتحادات‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية،‭ ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬الاخ‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬عصفور‭ ‬خلال‭ ‬عضويته‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭.‬


} طبعًا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬ينقص‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬استحداث‭ ‬وتوسع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الملاعب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬اليه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومدير‭ ‬المنشآت؛‭ ‬خلال‭ ‬إطلاعهما‭ ‬الإعلاميين‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬استحداث‭ ‬أرضية‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬أشارا‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستشمل‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭.‬

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