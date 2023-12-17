نواف الأحمد.. أمير التواضع والإنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ذات‭ ‬يوم‭ ‬سأل‭ ‬أحد‭ ‬المذيعين،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬فيه؟‭ ‬أجاب‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬حينما‭ ‬أرى‭ ‬شيخا‭ ‬كبيرا‭ ‬يطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شي،‭ ‬أو‭ ‬طفلا‭ ‬مريضا‭ ‬يتألم،‭ ‬فهذا‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬فيني،‭ ‬ولا‭ ‬أطيق‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬إنسانا،‭ ‬إلا‭ ‬معافا‭ ‬ومستجابا‭ ‬لطلبه‮»‬‭.. ‬وحينما‭ ‬سأله‭ ‬المذيع‭: ‬متى‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬أخذت‭ ‬فيها‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية؟‭ ‬أجاب‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬أعشق‭ ‬الكويت،‭ ‬ولا‭ ‬أحب‭ ‬السفر‭ ‬للخارج،‭ ‬وآخر‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬أخذتها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1975‮»‬‭.‬

يروي‭ ‬أحد‭ ‬البرلمانيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تنتقد‭ ‬أداء‭ ‬الحكومة،‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لعلاج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬وزيرا،‭ ‬وكان‭ ‬البرلماني‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬طلبه‭ ‬لن‭ ‬يوافق‭ ‬عليه‭ ‬نظرا‭ ‬لمواقفه‭ ‬السياسية،‭ ‬ولكن‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬أبلغه‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬فورا،‭ ‬لأن‭ ‬حاجات‭ ‬المواطنين‭ ‬ليست‭ ‬مجالا‭ ‬للمشاحنة‭ ‬السياسية،‭ ‬بل‭ ‬ويؤكد‭ ‬النائب‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬دائم‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬المرضى‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬أهل‭ ‬الكويت‭ ‬يتذكرون‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬حينما‭ ‬تقلد‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أبريل‭ ‬1991،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الغاشم‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬جندي‭ ‬أقبل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يضعني‭ ‬فيه‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬سارع‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬إنسانية‭ ‬لرعاية‭ ‬الأرامل‭ ‬والأيتام‭ ‬والمسنين،‭ ‬كما‭ ‬استحدث‭ ‬مستشفى‭ ‬خاصا‭ ‬لنزلاء‭ ‬دور‭ ‬الرعاية‭.‬

وحينما‭ ‬تولى‭ ‬سموه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وأصبح‭ ‬أميرا‭ ‬للبلاد،‭ ‬نشر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬‮«‬دعواتنا‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.. ‬تواضعه‭ ‬وبساطته‭ ‬وقربه‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكريمة‮»‬‭..‬

ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬صور‭ ‬ومشاهد‭ ‬حضور‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مساجد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ووقوفه‭ ‬للصلاة‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬والسلام‭ ‬عليهم‭ ‬والتوقف‭ ‬معهم‭ ‬وتبادل‭ ‬الحديث‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬وتواضع،‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭.. ‬ويذكر‭ ‬أهالي‭ ‬مسجد‭ ‬بلال‭ ‬بن‭ ‬رباح‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬ذلك‭ ‬المسجد‭ ‬الذي‭ ‬بناه‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأيام‭ ‬وكان‭ ‬الطقس‭ ‬حارا،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬المصلين،‭ ‬أمر‭ ‬أن‭ ‬توزع‭ ‬كل‭ ‬المشروبات‭ ‬الباردة‭ ‬عليهم،‭ ‬ومن‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭.. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أهالي‭ ‬المسجد‭ ‬يحتفظون‭ ‬بالكرسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يصلي‭ ‬عليه،‭ ‬والمصحف‭ ‬الشريف‭ ‬الذي‭ ‬يقرأ‭ ‬منه،‭ ‬وقد‭ ‬تداول‭ ‬الناس‭ ‬بالأمس‭ ‬صورة‭ ‬الكرسي‭ ‬والمصحف،‭ ‬إجلالا‭ ‬واحتراما‭ ‬ووفاء‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭.‬

تبقى‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة،‭ ‬توقف‭ ‬عندها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬السياسيين،‭ ‬خاصة‭ ‬الغربيين‭ ‬منهم،‭ ‬أن‭ ‬الانتقال‭ ‬في‭ ‬الحكم،‭ ‬الهادئ‭ ‬والدستوري،‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وفي‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬عموما،‭ ‬درس‭ ‬رفيع‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب،‭ ‬وكيف‭ ‬يكون‭ ‬قيم‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬للقادة‭ ‬والحكام‭ ‬والبلاد‭.. ‬هذا‭ ‬السر‭ ‬العجيب‭ ‬الذي‭ ‬تتمناه‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

واليوم‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة،‭ ‬بأن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ستمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭.. ‬وأن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬خلف‭ ‬لخير‭ ‬سلف‭.. ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬بناه‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سيظل‭ ‬شاهدا‭ ‬وشامخا،‭ ‬لدولة‭ ‬قوية‭ ‬وآمنة،‭ ‬متماسكة‭ ‬ومزدهرة‭.‬

رحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭.. ‬أمير‭ ‬التواضع‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وترك‭ ‬سيرة‭ ‬عطرة،‭ ‬وبصمات‭ ‬خالدة،‭ ‬وإسهامات‭ ‬بارزة،‭ ‬لبلده‭ ‬وشعبه‭ ‬وأمته‭.. ‬وندعو‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬له‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.. ‬وخالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬للكويت‭ ‬الحبيبة‭.‬