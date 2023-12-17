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علماء يابانيون ينتجون أول صورة ذهنية في العالم

12/17/2023 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬علماء‭ ‬يابانيون‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إنهم‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬أول‭ ‬صور‭ ‬ذهنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للأشياء‭ ‬والمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬الدماغ‭ ‬البشري‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتمكن‭ ‬فريق‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬لعلوم‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الكم‭ ‬وجامعة‭ ‬أوساكا،‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬صورة‭ ‬تقريبية‭ ‬لنمر،‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭. ‬

وتم‭ ‬إدخال‭ ‬الصور‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬نشاط‭ ‬الدماغ‭ ‬وربطها‭ ‬مع‭ ‬إشاراته‭. ‬

وبالاستعانة‭ ‬ببرنامج‭ ‬طوره‭ ‬العلماء‭ ‬اليابانيون‭ ‬تتحول‭ ‬إشارات‭ ‬الدماغ‭ ‬إلى‭ ‬قيم‭ ‬رقمية،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المدرب‭ ‬بإعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬الصور‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬وفهم‭ ‬آليات‭ ‬الهلوسة‭ ‬والأحلام‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الشبكات‭ ‬العصبية‮»‬‭ ‬العلمية‭.‬

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