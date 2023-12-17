علماء يابانيون ينتجون أول صورة ذهنية في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬إدخال‭ ‬الصور‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬نشاط‭ ‬الدماغ‭ ‬وربطها‭ ‬مع‭ ‬إشاراته‭. ‬

وبالاستعانة‭ ‬ببرنامج‭ ‬طوره‭ ‬العلماء‭ ‬اليابانيون‭ ‬تتحول‭ ‬إشارات‭ ‬الدماغ‭ ‬إلى‭ ‬قيم‭ ‬رقمية،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المدرب‭ ‬بإعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬الصور‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬وفهم‭ ‬آليات‭ ‬الهلوسة‭ ‬والأحلام‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الشبكات‭ ‬العصبية‮»‬‭ ‬العلمية‭.‬