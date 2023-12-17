علماء يابانيون ينتجون أول صورة ذهنية في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال علماء يابانيون يوم السبت إنهم نجحوا في إنشاء «أول صور ذهنية» في العالم للأشياء والمناظر الطبيعية من نشاط الدماغ البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتمكن فريق العلماء من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا، من إنتاج صورة تقريبية لنمر، بهذه الطريقة.
وتم إدخال الصور نفسها في قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعرفة مدى توافقها مع نشاط الدماغ وربطها مع إشاراته.
وبالاستعانة ببرنامج طوره العلماء اليابانيون تتحول إشارات الدماغ إلى قيم رقمية، يقوم على أساسها الذكاء الاصطناعي المدرب بإعادة إنشاء الصور.
جدير بالذكر أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تطوير أجهزة الاتصال وفهم آليات الهلوسة والأحلام في الدماغ، حسبما ذكرت مجلة «الشبكات العصبية» العلمية.
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