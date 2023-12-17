إنقاذ 51 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اللبنانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الجيش اللبناني أمس الأحد إنقاذ أكثر من خمسين شخصاً، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الشمالي للبلاد. وأفاد الجيش في بيان عن توافر معلومات بشأن «تعرّض مركب للغرق مقابل شاطئ طرابلس (شمال) أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية».
وأضاف البيان أنّ دورية من القوات البحرية في الجيش «تمكّنت من إنقاذ 51 شخصاً كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريّاً»، موضحاً أنّ «الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني». ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون الذين يغادرون لبنان بالقوارب إلى الحصول على حياة أفضل في أوروبا، وغالباً ما يتوجّهون إلى جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر. ويستضيف لبنان حوالي مليوني سوري، وفقاً للسلطات، في حين تمّ تسجيل حوالي 800 ألف لدى الأمم المتحدة، فيما يعدّ أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.
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