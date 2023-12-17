إنقاذ 51 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اللبنانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬51‭ ‬شخصاً‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنه،‭ ‬بينهم‭ ‬فلسطينيّان‭ ‬و49‭ ‬سوريّاً‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬إسعافهم‭ ‬بمساعدة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬ويسعى‭ ‬المهاجرون‭ ‬وطالبو‭ ‬اللجوء‭ ‬واللاجئون‭ ‬الذين‭ ‬يغادرون‭ ‬لبنان‭ ‬بالقوارب‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يتوجّهون‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭. ‬ويستضيف‭ ‬لبنان‭ ‬حوالي‭ ‬مليوني‭ ‬سوري،‭ ‬وفقاً‭ ‬للسلطات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمّ‭ ‬تسجيل‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يعدّ‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مقارنة‭ ‬بعدد‭ ‬السكان‭.‬