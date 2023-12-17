Monday, 18 December 2023 05:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنقاذ 51 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اللبنانية

12/17/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬شخصاً،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬السوريين،‭ ‬إثر‭ ‬غرق‭ ‬قارب‭ ‬مهاجرين‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬للبلاد‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬توافر‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تعرّض‭ ‬مركب‭ ‬للغرق‭ ‬مقابل‭ ‬شاطئ‭ ‬طرابلس‭ (‬شمال‭) ‬أثناء‭ ‬استخدامه‭ ‬لتهريب‭ ‬أشخاص‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬51‭ ‬شخصاً‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنه،‭ ‬بينهم‭ ‬فلسطينيّان‭ ‬و49‭ ‬سوريّاً‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬إسعافهم‭ ‬بمساعدة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬ويسعى‭ ‬المهاجرون‭ ‬وطالبو‭ ‬اللجوء‭ ‬واللاجئون‭ ‬الذين‭ ‬يغادرون‭ ‬لبنان‭ ‬بالقوارب‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يتوجّهون‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭. ‬ويستضيف‭ ‬لبنان‭ ‬حوالي‭ ‬مليوني‭ ‬سوري،‭ ‬وفقاً‭ ‬للسلطات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمّ‭ ‬تسجيل‭ ‬حوالي‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يعدّ‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مقارنة‭ ‬بعدد‭ ‬السكان‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث