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أول فرقة موسيقية نسائية في عدن تعيد المرأة اليمنية إلى واجهة الفن

12/17/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬أبصرت‭ ‬النور‭ ‬أول‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقية‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬بجنوب‭ ‬اليمن‭ ‬لتفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الأمل‭ ‬أمام‭ ‬انتعاش‭ ‬حركة‭ ‬الفن‭ ‬واستعادة‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬اليمنية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬

ويقول‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬الموسيقار‭ ‬أحمد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬غودل‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬تأسيس‭ ‬فرقة‭ ‬فنية‭ ‬نسوية‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬خضوع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬لتدريبات‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الفنانين‭ ‬وهيب‭ ‬الجرادي‭ ‬وجميل‭ ‬شماخ‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنمية‭ ‬والفنون‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مكتب‭ ‬الثقافة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬شيء‭ ‬رائع‭ ‬وجميل‭ ‬أن‭ ‬تنهض‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬وتستعيد‭ ‬عافيتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفن‭ ‬الراقي‭ ‬الذي‭ ‬تمثله،‭ ‬وثقافتها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬مدينة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬والغنائي‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬والخليج‭ ‬خاصة‭ ‬الفن‭ ‬والمسرح‭ ‬والسينما‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬تدريب‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬الفنية‭ ‬النسائية‭ ‬ليصبحن‭ ‬ممثلات‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الإيجابية‭ ‬مثل‭ ‬الألحان‭ ‬والفن‭ ‬البديع‭ ‬والموسيقى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرقة‭ ‬في‭ ‬الحفلات‭ ‬والمهرجانات‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الفنان‭ ‬وعازف‭ ‬العود‭ ‬وهيب‭ ‬الجرادي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬الفرقة‭ ‬النسائية‭ ‬إن‭ ‬عشر‭ ‬فتيات‭ ‬يمنيات‭ ‬خضعن‭ ‬لتمرينات‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬عزف‭ ‬الموسيقى‭ ‬باستخدام‭ ‬العود‭ ‬وآلات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الكمان‭ ‬والبيانو‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ (‬الفن‭ ‬مهنتي‭) ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬الثقافية‭ ‬والعزف‭ ‬على‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭. ‬

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