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فيضانات مميتة تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية

12/17/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسبّبت‭ ‬أمطار‭ ‬شبه‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مميتة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كوينزلاند‭ ‬الأسترالية‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأحد‭.‬وغمرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬مدينة‭ ‬كيرنز،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬سياحي‭ ‬رئيسي‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬الحاجز‭ ‬المرجاني،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬مطارها،‭ ‬وفقا‭ ‬لخدمات‭ ‬الطوارئ‭. ‬وكانت‭ ‬الأنهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مشبعة‭ ‬بالفعل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضربها‭ ‬إعصار‭ ‬استوائي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬غمر‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬أشجار‭. ‬أصيبت‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بصاعقة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كوينزلاند‭ ‬السبت‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬وقالت‭ ‬خبيرة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬لورا‭ ‬بوكيل‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬منسوب‭ ‬الامطار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الولاية‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ملم‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وقد‭ ‬يهطل‭ ‬500‭ ‬ملم‭ ‬إضافي‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬المقبلة‭. ‬واشارت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الفيضانات‭ ‬الخاطفة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬خطيرة‭ ‬ومميتة‭ ‬وخصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعتها‭ ‬المفاجئة‮»‬‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوينزلاند‭ ‬ستيفن‭ ‬ميل‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬خطير‭ ‬للغاية،‭ ‬وقد‭ ‬يتفاقم‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬عاشوا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬الولاية‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬شهدوا‭ ‬أمراً‭ ‬مماثلاً‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ميل‭ ‬إن‭ ‬الارتفاع‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬مطار‭ ‬كيرنز‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬تتجاوز‭ ‬تلك‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬إعصار‭ ‬في‭ ‬1977‭. ‬واشار‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬10500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الولاية‭. ‬كما‭ ‬نفذت‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬عمليات‭ ‬إخلاء‭ ‬وإنقاذ‭ ‬متعددة،‭ ‬وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬للطوارئ‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وفيات‭ ‬أو‭ ‬مفقودين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ودعا‭ ‬ستيفن‭ ‬سميث،‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الاطفاء‭ ‬والأمن،‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬الحياة،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للخروج‮»‬‭. ‬

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