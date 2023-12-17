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واتسآب يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية

12/17/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أضاف‭ ‬تطبيق‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واتساب‭ ‬خاصية‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي‭ ‬للرسائل‭ ‬الصوتية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬المستقبل‭ ‬سماع‭ ‬الرسالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬ولا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة
عناصر‭ ‬الأمان‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬تمرير‭ ‬سجلات‭ ‬رسائلهم‭ ‬الصوتية‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مستخدمين‭ ‬أخرين‭.

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الرسائل‭ ‬الصوتية‭ ‬على‭ ‬واتسآب‭ ‬حاليا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬موجودة‭ ‬لدى‭ ‬المستقبل‭ ‬للأبد،‭ ‬كما‭ ‬يمكنه‭ ‬إعادة‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬مستخدمين‭ ‬آخرين‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬المرسل‭. ‬

‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬واتسآب
المملوك‭ ‬لشركة‭ ‬ميتا‭ ‬بلاتفورمس‭ ‬الأمريكية‭ ‬يتيح‭ ‬منذ‭ ‬2021‭ ‬إمكانية‭ ‬إخفاء‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إرسالها‭ ‬بشكل‭ ‬ذاتي،‭ ‬لأن‭ ‬التطبيق‭ ‬يتيح
حاليا‭ ‬خيار‭ ‬‮«‬اعرض‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬الصوتية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬للمستخدمين‭. ‬

ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬إرسال‮
‬الرسالة‭ ‬الصوتية‭ ‬ذاتية‭ ‬التدمير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬التسجيل‭ ‬الأخضر‭ ‬ثم‭ ‬سحبه‭ ‬إلى‭ ‬أعلى
في‭ ‬اتجاه‭ ‬مفتاح‭ ‬القفل‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬الزر‭. ‬وسيظهر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬4‭ ‬خيارات‮
‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬اختيار‭ ‬أحدها‭: ‬

‭ ‬زر‭ ‬إيقاف‭ ‬أحمر‭: ‬إيقاف‭ ‬التسجيل‭ (‬وهو‭ ‬مفيد‭ ‬للشخص‭ ‬الذي‭ ‬يفكر‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوله‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭) ‬ويمكن‭ ‬الضغط‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الزر‭ ‬لاسئناف‭ ‬التسجيل‭.

زر‭ ‬فيه‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬داخل‭ ‬دائرة‭: ‬يتيح‭ ‬حذف‭ ‬الرسالة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المستقبل‭

بالاستماع‭ ‬لها‭.

زر‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬دبوس‭: ‬يحذف‭ ‬الرسالة‭.

زر‭ ‬إرسال‭: ‬يرسل‭ ‬الرسالة‭.

وإذا‭ ‬أرسل‭ ‬المستخدم‭ ‬رسالة
صوتية‭ ‬مدمرة‭ ‬ذاتيا،‭ ‬ستظهر‭ ‬علامة‭ ‬مميزة
على‭ ‬جانب‭ ‬الرسالة‭ ‬لدى‭ ‬المستقبل‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬داخل‭ ‬دائرة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ساعة،‭ ‬وهو‭ ‬الرمز‭ ‬الذي‭ ‬اعتاد‭ ‬عليه‭ ‬مستخدمو‭ ‬واتسآب‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬القابلة‭ ‬للتدمير‭ ‬الذاتي‭. ‬

‭ ‬ويظهر‭ ‬الرمز‭ ‬للمستقبلين‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬يمكن‭ ‬سماعها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬إرسالها‭ ‬ولا‭ ‬حفظها‭.‬‮
‬‭ ‬كما‭ ‬أن
الرسالة‭ ‬ستختفي‭ ‬آليا‭ ‬إذا‭ ‬مر‭ ‬أسبوعان‭ ‬دون‭ ‬فتحها‭ ‬ولا‭ ‬سماعها‭. ‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬شركة‭ ‬واتسآب‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬الخاصية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم
خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

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