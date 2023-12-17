تضامنا مع غزة.. عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مع‭ ‬احتدام‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتشريد‭ ‬حوالي‭ ‬مليونَي‭ ‬شخص،‭ ‬سيكون‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬صامتا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬العادية،‭ ‬تكون‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬مليئة‭ ‬بالناس‭ ‬ومليئة‭ ‬بالسياح‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬عبود‭ ‬الصبح‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬واقفا‭ ‬في‭ ‬متجره‭ ‬الفارغ‭ ‬حيث‭ ‬يبيع‭ ‬أوشحة‭ ‬كشمير‭ ‬وحقائب‭ ‬يد‭ ‬جلدية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عطل‭ ‬العدوان‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

اتخذ‭ ‬قادة‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومجلس‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬قرارا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعدم‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬أي‭ ‬احتفال‭ ‬غير‭ ‬ضروري‮»‬‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬غزة‭. ‬

وسيأتي‭ ‬بطريرك‭ ‬القدس‭ ‬اللاتيني‭ ‬لإقامة‭ ‬قداس‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬التقليدي‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬الحجاج‭ ‬بعيدا‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬قيود‭ ‬مفروضة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬المصلين‭.‬

وأتت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬سيّئ‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬المردود‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬

وقال‭ ‬جاك‭ ‬جقمان‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬‮«‬كريسماس‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬للهدايا‭ ‬التذكارية،‭ ‬إن‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مبيعاتهم‭ ‬كانت‭ ‬تتم‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬فجأة،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬اختفى‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭. ‬والآن‭ ‬أصبحت‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬مغلقة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تقيد‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

واضطر‭ ‬جقمان‭ ‬لاقتراض‭ ‬أموال‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬لكن‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬خطة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الآن،‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬سنغطي‭ ‬خسائر‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬