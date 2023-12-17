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ليفربول يفرط بنقطتين ثمينتين والصدارة

12/17/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬تنازل‭ ‬ليفربول‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭
‬واستغل‭ ‬أرسنال‭ ‬النتيجة‭ ‬واستعاد‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬2‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬فرط‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فاكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

وعجز‭ ‬ليفربول‭ ‬عن‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لزيادة‭ ‬معاناة‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬امام‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬وامام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والتي‭ ‬أخرجته‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

‭- ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعتبر‭ ‬التعادل‭ ‬مرضيا‭ ‬للشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬حالتهم‭ ‬المعنوية‭ ‬وغياب‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬عن‭ ‬صفوفهم‭ ‬أغلبهم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنتوني‭ ‬مارسيال‭ ‬والهولندي‭ ‬تيريل‭ ‬مالاسيا‭ ‬والبرازيلي‭ ‬كاسيميرو‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬والدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن‭ ‬ومايسون‭ ‬ماونت‭ ‬والعاجي‭ ‬أماد‭ ‬ديالو‭ ‬والسويدي‭ ‬فيكتور‭ ‬لينديلوف،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬القائد‭ ‬البرتغالي‭ ‬بورنو‭ ‬فرنانديش‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف‭.‬

وضغط‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬ايضا‭ ‬الارجنتيني‭ ‬اليكسيس‭ ‬ماكاليستر‭ ‬والاسكتلندي‭ ‬اندرو‭ ‬روبرتسون‭ ‬والبرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬والكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬ماتيب‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاولى‭ ‬وكاد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬يفعلها‭ ‬اثر‭ ‬خطأ‭ ‬لحارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندري‭ ‬اونانا‭ ‬في‭ ‬امساك‭ ‬كرة‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬فافلتت‭ ‬من‭ ‬يديه‭ ‬وتهيات‭ ‬امام‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬فارتطمت‭ ‬بالكاميروني‭ ‬وتحولت‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ (‬16‭). ‬وأنقذ‭ ‬أونانا‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بإبعاده‭ ‬رأسية‭ ‬قوية‭ ‬للدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬28‭)‬،‭ ‬وجرب‭ ‬صلاح‭ ‬حظه‭ ‬بتسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬أونانا‭ (‬42‭).‬

واستهل‭ ‬ليفربول‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مهاجما‭ ‬أيضا،‭ ‬لكن‭ ‬مدافعه‭ ‬ترنت‭ ‬ألكسندر‭-‬أرنولد‭ ‬أنقذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬هجمة‭ ‬خطرة‭ ‬ليونايتد‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬الجناح‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناشو‭ ‬كرة‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬مبادرا‭ ‬بالتسديد‭ ‬لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ (‬55‭).‬

وسدد‭ ‬صلاح‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬أونانا‭ (‬64‭)‬،‭ ‬وكاد‭ ‬أرنولد‭ ‬يفعلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ (‬66‭).‬

وأهدر‭ ‬المهاجم‭ ‬الدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمنح‭ ‬التقدم‭ ‬ليونايتد‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬سددها‭ ‬برعونة‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ (‬67‭).‬،‭ ‬وتلاعب‭ ‬صلاح‭ ‬بالمدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬رافايل‭ ‬فاران‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬ابعدها‭ ‬اونانا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬70‭).‬

وأنقذ‭ ‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬دالوت‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بتدخله‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬لابعاد‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬الدولي‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ (‬77‭)‬،‭ ‬وسدد‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬ابراهيما‭ ‬كوناتيه‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الحارس‭ ‬اونانا‭ (‬78‭)‬،‭ ‬وطرد‭ ‬دالوت‭ ‬بتلقيه‭ ‬انذارين‭ ‬في‭ ‬ثوان‭ ‬قليلة‭ ‬بسبب‭ ‬احتجاجه‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬للحكم‭ (‬90+3‭).‬

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