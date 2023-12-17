ليفربول يفرط بنقطتين ثمينتين والصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لندن (أ ف ب) تنازل ليفربول عن صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه مانشستر يونايتد،
واستغل أرسنال النتيجة واستعاد المركز الاول بفوزه على ضيفه برايتون 2-0 يوم أمس في ختام المرحلة السابعة عشرة.
على ملعب «أنفيلد»، فرط ليفربول في نقطتين ثمينتين وفشل في تحقيق الفوز للمرة الاولى على ملعبه هذا الموسم بعد سبعة انتصارات متتالية، فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 38 نقطة وبات يتخلف بفارق نقطة واحدة عن أرسنال ضيفه في المرحلة المقبلة السبت المقبل.
وعجز ليفربول عن استغلال عاملي الارض والجمهور لزيادة معاناة غريمه التقليدي الذي خسر مباراتيه الاخيرتين على أرضه امام بورنموث بثلاثية نظيفة وامام بايرن ميونيخ الالماني 0-1 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أخرجته خالي الوفاض.
- في المقابل، يعتبر التعادل مرضيا للشياطين الحمر بالنظر الى حالتهم المعنوية وغياب 11 لاعبا عن صفوفهم أغلبهم بسبب الإصابة وهم الفرنسي أنتوني مارسيال والهولندي تيريل مالاسيا والبرازيلي كاسيميرو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس والدنماركي كريستيان إريكسن ومايسون ماونت والعاجي أماد ديالو والسويدي فيكتور لينديلوف، فيما غاب القائد البرتغالي بورنو فرنانديش بسبب الايقاف.
وضغط ليفربول الذي غاب عنه ايضا الارجنتيني اليكسيس ماكاليستر والاسكتلندي اندرو روبرتسون والبرتغالي ديوغو جوتا والكاميروني جويل ماتيب بسبب الاصابة، بقوة في الدقائق الاولى وكاد محمد صلاح يفعلها اثر خطأ لحارس المرمى الدولي الكاميروني أندري اونانا في امساك كرة امام المرمى فافلتت من يديه وتهيات امام الدولي المصري الذي سددها فارتطمت بالكاميروني وتحولت الى ركنية لم تثمر (16). وأنقذ أونانا مرماه من هدف محقق بإبعاده رأسية قوية للدولي الهولندي فيرجيل فان دايك من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (28)، وجرب صلاح حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها أونانا (42).
واستهل ليفربول الشوط الثاني مهاجما أيضا، لكن مدافعه ترنت ألكسندر-أرنولد أنقذ مرماه من هدف محقق من أول هجمة خطرة ليونايتد عندما تلقى الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناشو كرة خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة مبادرا بالتسديد لكن المهاجم الدولي الانكليزي تدخل في توقيت مناسب (55).
وسدد صلاح مرة اخرى من خارج المنطقة بين يدي أونانا (64)، وكاد أرنولد يفعلها بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (66).
وأهدر المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند فرصة سانحة لمنح التقدم ليونايتد عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها برعونة في جسم الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر (67).، وتلاعب صلاح بالمدافع الفرنسي رافايل فاران داخل المنطقة وسدد كرة قوية ابعدها اونانا قبل ان يشتتها الدفاع (70).
وأنقذ المدافع البرتغالي ديوغو دالوت مرماه من هدف محقق بتدخله في توقيت مناسب لابعاد كرة من امام الدولي الكولومبي لويس دياس (77)، وسدد المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه كرة قوية من مسافة قريبة بين يدي الحارس اونانا (78)، وطرد دالوت بتلقيه انذارين في ثوان قليلة بسبب احتجاجه على قرار للحكم (90+3).
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