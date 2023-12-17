Monday, 18 December 2023 05:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روح المحرق تتفوق على النجمة

12/17/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

يدين‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬الروح‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لاعبوه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭.‬

وكان‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬أنزل‭ ‬بالنجمة‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬25-21‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭(‬1‭) ‬وأحمد‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ (‬2‭) ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليحصد‭ ‬المحرق‮
‬‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬النجمة‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بخسارتين‭.‬

أظهر‭ ‬المحرق‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الإيطالي‭ ‬توماس‭ ‬غالو‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬إيجابيا،‭ ‬وتحويل‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬لمركز‭ ‬2‭ ‬كان‭ ‬خيارا‭ ‬موفقا،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬ابن‭ ‬الدير‭ ‬إيجابيا،‭ ‬ولعب‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته،‭ ‬وشكلت‭ ‬مشاركة‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬إضافة،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬أعاد‭ ‬نفسه‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬لجو‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬مثاليا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬فيه‭ ‬6‭-‬2‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬عودة‭ ‬مهزوزة،‭ ‬وقد‭ ‬دفع‭ ‬النجماوية‭ ‬ثمن‭ ‬تذبذب‭ ‬فاعليته‭ ‬الهجومية‭ ‬واهتزاز‭ ‬الاستقبال‭ ‬غاليا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث