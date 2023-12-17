روح المحرق تتفوق على النجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يدين‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬الروح‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لاعبوه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭.‬

وكان‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬أنزل‭ ‬بالنجمة‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬25-21‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭(‬1‭) ‬وأحمد‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ (‬2‭) ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليحصد‭ ‬المحرق‮

‬‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬النجمة‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بخسارتين‭.‬

أظهر‭ ‬المحرق‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الإيطالي‭ ‬توماس‭ ‬غالو‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬إيجابيا،‭ ‬وتحويل‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬لمركز‭ ‬2‭ ‬كان‭ ‬خيارا‭ ‬موفقا،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬ابن‭ ‬الدير‭ ‬إيجابيا،‭ ‬ولعب‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته،‭ ‬وشكلت‭ ‬مشاركة‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬إضافة،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬أعاد‭ ‬نفسه‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬لجو‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬مثاليا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬فيه‭ ‬6‭-‬2‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬عودة‭ ‬مهزوزة،‭ ‬وقد‭ ‬دفع‭ ‬النجماوية‭ ‬ثمن‭ ‬تذبذب‭ ‬فاعليته‭ ‬الهجومية‭ ‬واهتزاز‭ ‬الاستقبال‭ ‬غاليا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين‭.‬