روح المحرق تتفوق على النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يدين فريق المحرق للكرة الطائرة في تفوقه على منافسه فريق النجمة إلى الروح العالية التي قدمها لاعبوه على مدار الأشواط الأربعة التي استغرقتها المباراة.
وكان المحرق قد أنزل بالنجمة خسارته الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-18، 25-22، 23-25، 25-21 في لقاء الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي أداره الدوليان سيد جعفر سيد حسين(1) وأحمد عبد العال (2) والذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليحصد المحرق
أول ثلاث نقاط، وظل النجمة بدون رصيد بخسارتين.
أظهر المحرق فاعلية هجومية بقيادة الأرجنتيني الإيطالي توماس غالو هذا الأخير الذي كان إيجابيا، وتحويل أحمد عيسى لمركز 2 كان خيارا موفقا، إذ كان ابن الدير إيجابيا، ولعب أفضل مبارياته، وشكلت مشاركة علي الصيرفي إضافة، ورغم أن النجمة أعاد نفسه ابتداء من الشوط الثالث لجو المباراة، وكان مثاليا مع بداية الشوط الرابع الذي تقدم فيه 6-2 غير أنها عودة مهزوزة، وقد دفع النجماوية ثمن تذبذب فاعليته الهجومية واهتزاز الاستقبال غاليا خاصة في الشوطين الأوليين.
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