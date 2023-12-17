4 أهداف في لقاء الشباب والخالديةالأهلي ينفرد بصدارة دوري ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الأهلي‭ ‬جيوفاني‭ ‬بالدقيقة‭ (‬58‭) ‬وعلي‭ ‬براهيما‭ ‬بالدقيقة‭ (‬94‭) ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬عباس‭ ‬عياد‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬74‭)‬،‭ ‬وبذلك،‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والرفاع‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تجمد‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬خرج‭ ‬فريقا‭ ‬الخالدية‭ ‬والشباب‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭.‬

وسجلّ‭ ‬هدفيّ‭ ‬الشباب‭ ‬لاعبه‭ ‬كارلوس‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬25‭ ‬و57‭) ‬وأحرز‭ ‬هدفيّ‭ ‬الخالدية‭ ‬جيلسون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬35‭) ‬طارق‭ ‬بوعبطة‭ ‬بالدقيقة‭ (‬56‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬والخالدية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ (‬14‭ ‬نقطة‭).‬