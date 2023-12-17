4 أهداف في لقاء الشباب والخالديةالأهلي ينفرد بصدارة دوري ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انفرد فريق الأهلي بصدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد فوزه القاتل على نظيره الرفاع بنتيجة (1/2) في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على استاد مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدفيّ الأهلي جيوفاني بالدقيقة (58) وعلي براهيما بالدقيقة (94) فيما جاء هدف الرفاع عن طريق لاعب الأهلي عباس عياد بالخطأ في الدقيقة (74)، وبذلك، أصبح رصيد الأهلي (17 نقطة)، والرفاع بخسارته الثانية تجمد على رصيده السابق (13 نقطة).
وفي المباراة الأخرى، خرج فريقا الخالدية والشباب بنتيجة التعادل (2/2) في المباراة التي جمعتهما على استاد البحرين.
وسجلّ هدفيّ الشباب لاعبه كارلوس بالدقيقتين (25 و57) وأحرز هدفيّ الخالدية جيلسون بالدقيقة (35) طارق بوعبطة بالدقيقة (56)، وبذلك أصبح رصيد الشباب (8 نقاط) والخالدية بقيادة مدربه الجديد علي عاشور (14 نقطة).
MENAFN17122023000055011008ID1107612856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.