Monday, 18 December 2023 05:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 أهداف في لقاء الشباب والخالديةالأهلي ينفرد بصدارة دوري ناصر بن حمد

12/17/2023 7:14:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انفرد‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بصدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الأهلي‭ ‬جيوفاني‭ ‬بالدقيقة‭ (‬58‭) ‬وعلي‭ ‬براهيما‭ ‬بالدقيقة‭ (‬94‭) ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬عباس‭ ‬عياد‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬74‭)‬،‭ ‬وبذلك،‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والرفاع‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تجمد‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬خرج‭ ‬فريقا‭ ‬الخالدية‭ ‬والشباب‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭.‬

وسجلّ‭ ‬هدفيّ‭ ‬الشباب‭ ‬لاعبه‭ ‬كارلوس‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬25‭ ‬و57‭) ‬وأحرز‭ ‬هدفيّ‭ ‬الخالدية‭ ‬جيلسون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬35‭) ‬طارق‭ ‬بوعبطة‭ ‬بالدقيقة‭ (‬56‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬والخالدية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ (‬14‭ ‬نقطة‭).‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث