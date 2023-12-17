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قرارات ((التنفيذ)) أحكام قضائية لا يجوز الطعن عليها إداريا

12/17/2023 7:14:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬هي‭ ‬قرارات‭ ‬قضائية‭ ‬يصدرها‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفته‭ ‬القضائية‭ ‬وتحسم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قاعدة‭ ‬قانونية‭ ‬خصومة‭ ‬قضائية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬السندات‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الاحكام‭ ‬النهائية‭ ‬وما‭ ‬يعترضها‭ ‬من‭ ‬عقبات‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ورسم‭ ‬القانون‭ ‬طرق‭ ‬ومواعيد‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬والمحكمة‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬ذلك‭ ‬الطعن‭ ‬وهي‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بصفتها‭ ‬الاستئنافية،‭ ‬وبذلك‭ ‬تختلف‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬برفض‭ ‬دعوى‭ ‬شخص‭ ‬طالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬بالحجز‭ ‬التحفظي‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬إثر‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بسداده‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬لصالح‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬صدر‭ ‬بالحجز‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التنفيذ‭ ‬الاختياري‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬شرح‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬قضت‭ ‬بإلزامه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬لشركة‭ ‬مبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬تعويضاً‭ ‬نهائياً‭ ‬والفائدة‭ ‬بواقع‭ ‬2 % ‭ ‬حتى‭ ‬السداد‭ ‬التام،‭ ‬ومبالغ‭ ‬أخرى‭ ‬وصل‭ ‬بها‭ ‬المبلغ‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬المستحقة‭ ‬للمبالغ‭ ‬بإبلاغه‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭ ‬اختياريا‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام،‭ ‬وقبل‭ ‬مرور‭ ‬السبعة‭ ‬أيام‭ ‬فوجئ‭ ‬بإيقاع‭ ‬الحجز‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬بموجب‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬دفعه‭ ‬وتبين‭ ‬قيام‭ ‬الشركة‭ ‬بفتحه‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ارسال‭ ‬الإخطار‭ ‬بالوفاء‭ ‬الاختياري‭ ‬له‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬قرار‭ ‬بالحجز‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬وقدم‭ ‬طلبا‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭ ‬لرفع‭ ‬الحجر‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬لصدوره‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬مضي‭ ‬مدة‭ ‬التنفيذ‭ ‬الاختياري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬الطلب،‭ ‬وراجع‭ ‬قاضي‭ ‬المحكمة‭ ‬طالباً‭ ‬منه‭ ‬رفع‭ ‬الإجراء‭ ‬لمخالفته‭ ‬الواضحة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬وبطلانه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬إجراء‭ ‬التعميم‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭ ‬بالقرار‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬للرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬إرادتها‭ ‬الملزمة‭ ‬للأفراد‭ ‬بقصد‭ ‬تحقيق‭ ‬أثر‭ ‬قانوني‭ ‬معين‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الموظف‭ ‬المختص‭ ‬بذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬واقعية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬تدفعه‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬باتخاذ‭ ‬قراره‭ ‬الملـزم‭ ‬لا‭ ‬يـبغي‭ ‬بـه‭ ‬سـوى‭ ‬المصـلحة‭ ‬العـامة‭ ‬دون‭ ‬تعـسف‭ ‬أو‭ ‬إعزاف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الغاية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬المحكمة‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفتها‭ ‬القضائية‭ ‬ويحسم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قاعدة‭ ‬قانونية‭ ‬خصومة‭ ‬قضائية‭ ‬تقوم‭ ‬بين‭ ‬خصمين‭ ‬تتعلق‭ ‬بمركز‭ ‬قانوني‭ ‬خاص‭ ‬أو‭ ‬عام،‭ ‬ولا‭ ‬ينشئ‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬مركزاً‭ ‬قانونياً‭ ‬جديداً،‭ ‬وإنما‭ ‬يقرر‭ -‬في‭ ‬قوة‭ ‬الحقيقة‭ ‬القانونية ‭ ‬وجود‭ ‬حق‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجوده‭ ‬ويكون‭ ‬القرار‭ ‬قضائياً‭ ‬متى‭ ‬توافرت‭ ‬له‭ ‬هذه‭ ‬الخصائص‭ ‬ولو‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬لا‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬قضاة،‭ ‬وأنها‭ ‬أسندت‭ ‬إليها‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬استثنائية‭ ‬للفصل‭ ‬فيما‭ ‬أنيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خصومات‭. ‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬قد‭ ‬استمدت‭ ‬ولاية‭ ‬القضاء‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬محدد‭ ‬لاختصاصها‭ ‬مبين‭ ‬لإجراءاتها‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تصدره‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬نهائية‭ ‬أو‭ ‬قابلة‭ ‬للطعن‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬الهيئات‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬الثانية‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬خصومة،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬عليه‭ ‬ووجه‭ ‬الفصل‭ ‬فيه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭ ‬هي‭ ‬المختصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬السندات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬ودرجاتها،‭ ‬ويجري‭ ‬التنفيذ‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬ويعاونه‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬يختص‭ ‬بإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬والأوامر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬وله‭ ‬التفويض‭ ‬باستعمال‭ ‬القوة‭ ‬الجبرية‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬والاستعانة‭ ‬برجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والأمر‭ ‬بكسر‭ ‬الأبواب‭ ‬وفض‭ ‬الأقفال‭ ‬بالقوة‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬حيثياتها‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أوضح‭ ‬طريق‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحجز‭ ‬وقرار‭ ‬رسو‭ ‬البيع‭ ‬وتوزيع‭ ‬المبالغ،‭ ‬حيث‭ ‬أجازت‭ ‬لكل‭ ‬ذي‭ ‬شأن‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحجز‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانه‭ ‬أو‭ ‬علمه‭ ‬بها،‭ ‬وأجازت‭ ‬الاستئناف‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى،‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانه‭ ‬أو‭ ‬علمه‭ ‬بها‭. ‬ويعتبر‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المستعجلة‭ ‬ويرفع‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬الرسم‭ ‬المقرر،‭ ‬وتنظر‭ ‬فيه‭ ‬المحكمة‭ ‬تدقيقاً‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬ويعتبر‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬نهائياً‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬قرارات‭ ‬قضائية‭ ‬يصدرها‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفته‭ ‬القضائية‭ ‬وتحسم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قاعدة‭ ‬قانونية‭ ‬خصومة‭ ‬قضائية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬السندات‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الاحكام‭ ‬النهائية‭ ‬وما‭ ‬يعترضها‭ ‬من‭ ‬عقبات‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ورسم‭ ‬القانون‭ ‬طرق‭ ‬ومواعيد‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬والمحكمة‭ ‬التي‭ ‬ينعقد‭ ‬لها‭ ‬الاختصاص‭ ‬وهي‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بصفتها‭ ‬الاستئنافية،‭ ‬وبذلك‭ ‬تختلف‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينتفي‭ ‬معه‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬بنيت‭ ‬عليه‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسـباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭.‬

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