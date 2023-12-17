السجن 4 سنوات لمروج مخدرات عرض رشوة على شرطي للهرب

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- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا بالسجن 4 سنوات وغرمته المحكمة ألف دينار بعد أن تم القبض عليه بحيازته مواد المخدرة، ولم يكتف بالجريمة التي تم ضبطها متلبسا بها بل حاول عرض مبلغ 1500 دينار على شرطي مقابل عدم القبض عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ للجهات المعنية من رئيس عرفاء يفيد بأنه أثناء وجوده على واجب عمله وأثناء مروره بمنطقه قلالي أبصر مركبة ذهبية متوقفة في أرض خلاء كان بداخلها شخص واحد جالس ومستلق وكان محرك المركبة يعمل مما أثار الريبة والشك بوضعه وعليه توجه إليه وقام بطرق نافذة المركبة إلا أنه لم يقم بالتجاوب معه، ومن ثم قام بفتح الباب وشاهد المتهم في حالة غير طبيعية حيث كان حديثه غير متزن وكان هناك احمرار في عينيه وعليه أبلغه الشاهد المتهم بهويتهما فشعر بالارتباك.
وأضاف أن المتهم كان بحوزته حقيبة سحبها وقام بوضعها أسفل مقعد الراكب، وبالتحقق من بياناته من خلال بطاقته الذكية، بدأ المتهم بالتوسل لكي يتم تركه يغادر عارضا مبلغ 1500 دينار سيقوم بتحويلها عبر تطبيق البنفت مقابل تركه دون اتخاذ إجراء ضده، وعلى أثر ذلك قام الشرطي بتصوير العرض ومن ثم طلب من المتهم فتح الحقيبة التي قام برميها أسفل المقعد، إذ تبين احتواؤها على ماده كريستال يعتقد أنها مادة مخدرة، حيث أقر المتهم بحيازته للمادة المخدرة وأنه يقوم بالبيع والترويج.
فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الآسيوي 42 سنة أنه في غضون 2023 حاز وباع بقصد الاتجار مؤثره العقلي في غير الأحوال مصرح بها قانونا، كما أنه عرض على موظفين عموميين بوزارة الداخلية عطية عبارة عن مبلغ 1500 دينار مقابل الامتناع عن أداء عملهما بالقبض عليه والإخلال بواجبات وظيفتهما دون أن يقبلوا منه عرضه.
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