السجن 4 سنوات لمروج مخدرات عرض رشوة على شرطي للهرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬يفيد‭ ‬بأنه‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬وأثناء‭ ‬مروره‭ ‬بمنطقه‭ ‬قلالي‭ ‬أبصر‭ ‬مركبة‭ ‬ذهبية‭ ‬متوقفة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬خلاء‭ ‬كان‭ ‬بداخلها‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬جالس‭ ‬ومستلق‭ ‬وكان‭ ‬محرك‭ ‬المركبة‭ ‬يعمل‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬الريبة‭ ‬والشك‭ ‬بوضعه‭ ‬وعليه‭ ‬توجه‭ ‬إليه‭ ‬وقام‭ ‬بطرق‭ ‬نافذة‭ ‬المركبة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بالتجاوب‭ ‬معه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بفتح‭ ‬الباب‭ ‬وشاهد‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬حديثه‭ ‬غير‭ ‬متزن‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬احمرار‭ ‬في‭ ‬عينيه‭ ‬وعليه‭ ‬أبلغه‭ ‬الشاهد‭ ‬المتهم‭ ‬بهويتهما‭ ‬فشعر‭ ‬بالارتباك‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬بحوزته‭ ‬حقيبة‭ ‬سحبها‭ ‬وقام‭ ‬بوضعها‭ ‬أسفل‭ ‬مقعد‭ ‬الراكب،‭ ‬وبالتحقق‭ ‬من‭ ‬بياناته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطاقته‭ ‬الذكية،‭ ‬بدأ‭ ‬المتهم‭ ‬بالتوسل‭ ‬لكي‭ ‬يتم‭ ‬تركه‭ ‬يغادر‭ ‬عارضا‭ ‬مبلغ‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬سيقوم‭ ‬بتحويلها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنفت‭ ‬مقابل‭ ‬تركه‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬ضده،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬الشرطي‭ ‬بتصوير‭ ‬العرض‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬فتح‭ ‬الحقيبة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬برميها‭ ‬أسفل‭ ‬المقعد،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬ماده‭ ‬كريستال‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بحيازته‭ ‬للمادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وأنه‭ ‬يقوم‭ ‬بالبيع‭ ‬والترويج‭. ‬

فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الآسيوي‭ ‬42‭ ‬سنة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬2023‭ ‬حاز‭ ‬وباع‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬مؤثره‭ ‬العقلي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬مصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عطية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مبلغ‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬عملهما‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬والإخلال‭ ‬بواجبات‭ ‬وظيفتهما‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقبلوا‭ ‬منه‭ ‬عرضه‭.‬