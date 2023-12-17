دراسة قانونية ترسم خطة لإعادة تنظيم إجراءات الإفلاس لعدم إعطاء بعض الدائنين أفضليَّة في التحصيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونال‭ ‬المحامي‭ ‬ذوالفقار‭ ‬عمر‭ ‬العاني‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية،‭ ‬بتقدير‭ ‬امتياز‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ليدز،‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬دراسته‭ ‬الموسومة‭ ‬بـ«تقييم‭ ‬فعاليَّة‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المدين‭ ‬المتعثِّر‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬الممارسات‭ ‬البريطانيَّة‭ ‬والأمريكيَّة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المشرِّع‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمَّة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬إنقاذ‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصاديَّة‭ ‬2030،‭ ‬مستمدًّا‭ ‬أحكامه‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬دليل‭ ‬الأونسيترال‭ ‬التشريعي‭ ‬لقانون‭ ‬الإعسار،‭ ‬وقانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬الأمريكي‭ ‬1978‭ (‬الفصل‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭) ‬بما‭ ‬يمكِّن‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثِّرة‭ ‬من‭ ‬التعافي‭ ‬واستعادة‭ ‬مركزها‭ ‬المالي،‭ ‬مساهمة‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وركَّزت‭ ‬رسالة‭ ‬الباحث‭ ‬على‭ ‬فحص‭ ‬ثلاثة‭ ‬جوانب‭ ‬جوهريَّة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الشركات‭ ‬افتتاح‭ ‬إجراءات‭ ‬الإفلاس،‭ ‬وقف‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وخطة‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬التصويت‭ ‬والموافقة،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬تبيان‭ ‬مدى‭ ‬تقدم‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬البحريني‭ ‬2018‭ ‬مقارنة‭ ‬بقانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬والصلح‭ ‬الواقي‭ ‬منه‭ ‬1987‭ ‬الملغي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬مواطن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬واقتراح‭ ‬التوصيات،‭ ‬أخذاً‭ ‬بتجارب‭ ‬قوانين‭ ‬الإفلاس‭ ‬الامريكيَّة‭ ‬والبريطانيَّة‭.‬

وتوصلت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬توصيات‭ ‬جوهرية‭ ‬لتحسين‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬وتيسير‭ ‬عمليَّة‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المدين،‭ ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬بإلغاء‭ ‬شرط‭ ‬وجود‭ ‬المدين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإعسار،‭ ‬المعروف‭ ‬بـ«شرط‭ ‬الإعسار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُطلب‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬لبدء‭ ‬إجراءات‭ ‬الإفلاس‭. ‬ويتطلَّب‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬من‭ ‬المدين‭ ‬إثبات‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬الدفع،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬التزاماته‭ ‬الماليَّة‭ ‬قيمة‭ ‬أصوله،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أهميَّة‭ ‬إلغاء‭ ‬هذا‭ ‬الشرط،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬المتعثِّرة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعسار‭. ‬وهذا‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬عمليَّات‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬كما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬إثبات‭ ‬‮«‬شرط‭ ‬الإعسار‮»‬‭ ‬على‭ ‬المدين‭.‬

وأشارت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬الفصل‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتطلَّب‭ ‬‮«‬شرط‭ ‬الإعسار‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬حسن‭ ‬النية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مماثل‭ ‬لشرط‭ ‬‮«‬حسن‭ ‬النية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬توصيات‭ ‬دليل‭ ‬الأونسيترال‭ ‬التشريعي‭ ‬هي‭: ‬الحث‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة،‭ ‬كما‭ ‬أوصت‭ ‬بجعل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬يسيراً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬اشتراطات‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬المدين،‭ ‬وأنَّ‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬الإفلاس‭ ‬أنْ‭ ‬تركِّز‭ ‬على‭ ‬ردع‭ ‬أيِّ‭ ‬استغلال‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬لأحكام‭ ‬قوانين‭ ‬الإفلاس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلطة‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬شرط‭ ‬‮«‬حسن‭ ‬النية‮»‬‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬عسيراً‭.‬

كما‭ ‬أوصت‭ ‬الرسالة‭ - ‬أيضاً‭ - ‬بضرورة‭ ‬تضمين‭ ‬دعاوى‭ ‬الشيكات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬وقف‭ ‬الإجراءات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تركيز‭ ‬المدين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة،‭ ‬وتقديم‭ ‬خطة‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬ناجحة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة،‭ ‬وعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬بعض‭ ‬الدائنين‭ ‬أفضليَّة‭ ‬في‭ ‬التحصيل،‭ ‬أو‭ ‬مضايقة‭ ‬المدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائيَّة،‭ ‬وكذلك‭ ‬أوصت‭ ‬الرسالة‭ ‬بامتداد‭ ‬إجراء‭ ‬الوقف‭ ‬لغير‭ ‬المدينين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭. ‬

وأخيرًا‭ ‬أوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بعدم‭ ‬اشتراط‭ ‬موافقة‭ ‬أغلبيَّة‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬عمليَّة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الخطة،‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بأغلبيَّة‭ ‬مجموع‭ ‬الديون،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬عمليَّة‭ ‬تصويت‭ ‬أكثر‭ ‬عدلاً،‭ ‬وعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬صغار‭ ‬الدائنين‭ ‬سلطة‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬في‭ ‬نقض‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭.‬