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شبكة الجزيرة تحيل قضية اغتيال مصورها في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية

12/17/2023 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬إعداد‭ ‬ملف‭ ‬قانوني‭ ‬لإحالة‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬أحد‭ ‬مصوريها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬

وأضافت‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬قررنا‭ ‬إحالة‭ ‬ملف‭ ‬جريمة‭ ‬اغتيال‭ ‬مصورنا‭ ‬الزميل‭ ‬سامر‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الجزيرة‭ ‬إن‭ ‬مصورها‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بتغطية‭ ‬قصف‭ ‬سابق‭ ‬لمدرسة‭ ‬تستخدم‭ ‬كملجأ‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاده‭. ‬ولم‭ ‬يتسنّ‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحادث‭. ‬

وقالت‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬شكلنا‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬فريقنا‭ ‬وخبراء‭ ‬قانونيين‭ ‬لإعداد‭ ‬ملف‭ ‬اغتيال‭ ‬أبو‭ ‬دقة‭ ‬لتقديمه‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬الملف‭ ‬القانوني‭ ‬سيتضمن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬على‭ ‬طواقم‭ ‬الشبكة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬وقائع‭ ‬التحريض‭ ‬ضدهم‭. ‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬الحادث‭ ‬زعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يتعمد‭ ‬أبدا‮»‬‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬نشطة‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‮»‬‭. ‬

وتواصل‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بالفعل‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬اختصاصها‭ ‬ارتكبت‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قضى‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالولاية‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ارتكابها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انضمت‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬ومنحت‭ ‬وضع‭ ‬دولة‭ ‬مراقب‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

ولا‭ ‬تعترف‭ ‬إسرائيل‭ ‬باختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ورفضت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المحكمة‭. ‬

ولا‭ ‬يعلق‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجارية‭. ‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الأسابيع‭ ‬العشرة‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ألحقت‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬بالصحفيين‭ ‬إذ‭ ‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬64‭ ‬صحفيا‭ ‬وعاملا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭. ‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬السلطات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬لمحاسبة‭ ‬مرتكبيه‮»‬‭. ‬

وأظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتل‭ ‬مصور‭ ‬رويترز‭ ‬التلفزيوني‭ ‬عصام‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ ‬وأصاب‭ ‬ستة‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬قذيفتين‭ ‬في‭ ‬تتابع‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الصحفيون‭ ‬يصورون‭ ‬قصفا‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

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