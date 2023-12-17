استشهاد خمسة فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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- Akhbar Al Khaleej) رام الله - (أ ف ب): استشهد خمسة فلسطينيين أمس الأحد خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الوزارة إن «حصيلة شهداء طولكرم ترتفع إلى خمسة» بعد وصول قتيلين إلى مستشفى ثابت ثابت.
وأوضحت الوزارة في بيانات منفصلة أن القتلى هم وليد عبدالرازق زهرة (22 عاما) وأسعد فتحي أسعد (33 عاما) وجهاد عمارنة (23 عاما)، وغيث شحادة 19 عاما) ومحمود جابر (21 عاما). وقال أمين خضر، مدير مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم، لوكالة فرانس برس إن «خمسة أشخاص وصلوا إلى المستشفى مصابين، أحدهم في الرأس».
وشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ليلا على مدينة طولكرم ومخيمها الملاصق، إضافة إلى مخيم نور شمس للاجئين القريب منها، وفق ما أفاد سكان وشهود وكالة فرانس برس. وانسحب الجيش صباحا «مخلّفا دمارا هائلا في الشوارع الرئيسية» في نور شمس، وفق المصادر ذاتها.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفّذ في طولكرم عمليات جوية استهدفت «عددا من المجموعات الإرهابية المسلّحة التي أطلقت النار وألقت متفجرات وهدّدت حياة القوات». وأوضح أنه خلال العملية «قتل أربعة إرهابيين على الأقل وأصيب آخرون»، مشيرا إلى توقيف أربعة أشخاص ومصادرة كميات من الأسلحة.
ويركز الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على شمال الضفة الغربية وتحديدا في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين وبلاطة القريب من نابلس. وتصاعد التوتر والعمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، قتل 280 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967، وفقا لأرقام وزارة الصحة.
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