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استشهاد خمسة فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

12/17/2023 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬شهداء‭ ‬طولكرم‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬قتيلين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ثابت‭ ‬ثابت‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة‭ ‬أن‭ ‬القتلى‭ ‬هم‭ ‬وليد‭ ‬عبدالرازق‭ ‬زهرة‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬وأسعد‭ ‬فتحي‭ ‬أسعد‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬وجهاد‭ ‬عمارنة‭ (‬23‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وغيث‭ ‬شحادة‭ ‬19‭ ‬عاما‭) ‬ومحمود‭ ‬جابر‭ (‬21‭ ‬عاما‭). ‬وقال‭ ‬أمين‭ ‬خضر،‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬ثابت‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬مصابين،‭ ‬أحدهم‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬‭. ‬

وشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ليلا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬ومخيمها‭ ‬الملاصق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬للاجئين‭ ‬القريب‭ ‬منها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬سكان‭ ‬وشهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وانسحب‭ ‬الجيش‭ ‬صباحا‭ ‬‮«‬مخلّفا‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬نور‭ ‬شمس،‭ ‬وفق‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬نفّذ‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬عمليات‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المسلّحة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬وألقت‭ ‬متفجرات‭ ‬وهدّدت‭ ‬حياة‭ ‬القوات‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬إرهابيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬ومصادرة‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭. ‬

ويركز‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬طولكرم‭ ‬ونور‭ ‬شمس‭ ‬وجنين‭ ‬وبلاطة‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬نابلس‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬قتل‭ ‬280‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

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