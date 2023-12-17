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منظمة الصحة: قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة استحال ((حمام دم))

12/17/2023 7:14:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬استحال‭ ‬‮«‬حمام‭ ‬دم‮»‬،‭ ‬وبات‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تأهيل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬فريقا‭ ‬منها‭ ‬ومن‭ ‬وكالات‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تمكّن‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬مواد‭ ‬طبية‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭.‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‮»‬‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المجمع‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يفتقر‮»‬‭ ‬الى‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفريق‭ (‬الذي‭ ‬زار‭ ‬المجمع‭) ‬وصف‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بأنها‭ (‬حمام‭ ‬دم‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬داخله‭ ‬ووصول‭ ‬مرضى‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬صدمات‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬تخفيف‭ ‬الألم‭ ‬محدودة‭ ‬جدا‭ ‬وحتى‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬بأن‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬يعمل‭ ‬بطاقته‭ ‬الدنيا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬محدود‭ ‬للغاية‭ ‬‮«‬وتمّ‭ ‬نقل‭ ‬مرضى‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ (‬المعمداني‭) ‬للخضوع‭ ‬لعمليات‭ ‬جراحية‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬الشفاء‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬يحتاج‭ ‬بدوره‭ ‬الى‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تأهيل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬مريضا‭ ‬فقط‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬غسل‭ ‬الكلى‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬بأكملها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يقصف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬القطاع‭ ‬بلا‭ ‬هوادة،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬18800‭ ‬شخص،‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنّها‭ ‬مستعدّة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬ليتمكّن‭ ‬من‭ ‬استئناف‭ ‬خدماته‭ ‬الأساسية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬إذا‭ ‬تمّ‭ ‬تزويده‭ ‬بالوقود‭ ‬والأكسجين‭ ‬والأدوية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬موظفين‭. ‬

ويعدّ‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬الوحيد‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬جزئياً‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأكمله،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬الشفاء‭ ‬والعودة‭ ‬والصحابة‭. ‬وقبل‭ ‬العدوان‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬24‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬

كذلك،‭ ‬أعربت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬بأنّ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أطلق‭ ‬نيرانه‭ ‬على‭ ‬غرف‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬المحاصر‭.‬

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