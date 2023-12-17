وزير التربية والتعليم: تطوير شامل لمقررات اللغتين العربية والإنجليزية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬العلمية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬واللغة‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬تجرى‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والأنظمة‭ ‬التعليمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

كما‭ ‬عمدت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مناهج‭ ‬للقراءة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الثالث‭. ‬وتم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬طرح‭ ‬مقرر‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬اعتمدت‭ ‬الامتحان‭ ‬الدولي‭ ‬لقياس‭ ‬مهارات‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ (‬ IELTS ‭) ‬للمراحل‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬التطويرات‭ ‬تشمل‭ ‬مقررات‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المقررات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وهناك‭ ‬تطوير‭ ‬لمادة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬اعتمدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬تدريس‭ ‬تلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬بهدف‭ ‬تقوية‭ ‬اكتساب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬عند‭ ‬الطلبة‭ ‬منذ‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭.‬

وشدد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬اختيارات‭ ‬الطلبة‭ ‬بدراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬وبين‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬بالتخصصات‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يتجه‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬اقتناص‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تتاح‭ ‬له‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تطرح‭ ‬سنويا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬لشهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬أو‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬وبشكل‭ ‬متنوع،‭ ‬وهناك‭ ‬تركيز‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وعلى‭ ‬الطالب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ذكيا‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬اختياراته‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬على‭ ‬الخريجين‭ ‬ان‭ ‬يقتنصوا‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تتاح‭ ‬لهم‭ ‬وعدم‭ ‬انتظار‭ ‬وظائف‭ ‬محددة،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬فرصا‭ ‬للترقي‭ ‬والتدرج‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‮»‬‭.‬