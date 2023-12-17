وزير التربية والتعليم: تطوير شامل لمقررات اللغتين العربية والإنجليزية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
كشف الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، عن وجود خطة تطوير شامل في المناهج الدراسية.
وقال: «نحن مقبلون على تطوير كبير في المواد العلمية وخاصة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية، حيث تجرى دراسة شاملة للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة التعليمية على مستوى العالم.
كما عمدت الوزارة إلى تطوير مناهج للقراءة في اللغة الإنجليزية من الصف الأول إلى الثالث. وتم مؤخرًا طرح مقرر جديد في اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، كما أن الوزارة اعتمدت الامتحان الدولي لقياس مهارات اللغة الإنجليزية ( IELTS ) للمراحل الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الثانوية.
وبين ان التطويرات تشمل مقررات اللغة العربية التي تعتبر من المقررات الأساسية، وهناك تطوير لمادة اللغة العربية في مرحلة الحلقة الأولى لافتا الى ان الوزارة قد اعتمدت مؤخرا تدريس تلاوة القرآن الكريم في الحلقة الأولى بهدف تقوية اكتساب اللغة العربية عند الطلبة منذ المراحل الأولى.
وشدد الدكتور محمد بن مبارك في تصريح لـ«أخبار الخليج» على أهمية تحقيق التوازن في اختيارات الطلبة بدراستهم الجامعية وبين احتياجات سوق العمل، ان يكون الطالب على وعي بالتخصصات التي يفترض أن يتجه إليها في سوق العمل، مع اقتناص الفرص التي تتاح له.
وأضاف أن جامعة البحرين تطرح سنويا الكثير من برامج لشهادة البكالوريوس أو الدراسات العليا وبشكل متنوع، وهناك تركيز على احتياجات سوق العمل، وعلى الطالب ان يكون ذكيا في تحديد اختياراته وفقا لذلك.
وقال وزير التربية انه من الضروري على الخريجين ان يقتنصوا فرص العمل التي تتاح لهم وعدم انتظار وظائف محددة، حيث ان الكثير من الوظائف تحمل في المستقبل فرصا للترقي والتدرج في السلم الوظيفي بمختلف القطاعات».
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