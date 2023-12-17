سفارة البحرين لدى الإمارات تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وسط أجواء من البهجة والمشاعر الوطنية التي سادت بين الحاضرين، وبمشاركة وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء والسفراء المعتمدين وكبار المسؤولين من السلك العسكري والشخصيات البارزة في الدولة والمواطنين المقيمين على أراضيها.
افتتح الاحتفال السفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بكلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئًا أبناء مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
وأشاد السفير بالعلاقات البحرينية الإماراتية التاريخية الوطيدة، التي تعتبر نموذجًا
في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ واللغة ووشائج القربى والهدف والمصير الواحد.
وتخلل الاحتفال تقديم مقطوعات ومعزوفات وطنية متنوعة واستعراض لفنون العرضة البحرينية وبعض الفنون الإماراتية، وقد تفاعل معها الحضور مظهرين مشاعر الفرح والاحتفاء.
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