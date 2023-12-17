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سفارة البحرين لدى الإمارات تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني

12/17/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬البهجة‭ ‬والمشاعر‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬وحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والشيخ‭ ‬نهيان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وزير‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشيوخ‭ ‬والوزراء‭ ‬والسفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬السلك‭ ‬العسكري‭ ‬والشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطنين‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

افتتح‭ ‬الاحتفال‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بكلمة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئًا‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭.‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬بالعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬نموذجًا
في‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬ورابطة‭ ‬الدين‭ ‬والدم‭ ‬والتاريخ‭ ‬واللغة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والهدف‭ ‬والمصير‭ ‬الواحد‭.‬

وتخلل‭ ‬الاحتفال‭ ‬تقديم‭ ‬مقطوعات‭ ‬ومعزوفات‭ ‬وطنية‭ ‬متنوعة‭ ‬واستعراض‭ ‬لفنون‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبعض‭ ‬الفنون‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وقد‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الحضور‭ ‬مظهرين‭ ‬مشاعر‭ ‬الفرح‭ ‬والاحتفاء‭.‬

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