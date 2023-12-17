سفارة البحرين لدى الإمارات تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتح‭ ‬الاحتفال‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بكلمة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئًا‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭.‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬بالعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬نموذجًا

في‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬ورابطة‭ ‬الدين‭ ‬والدم‭ ‬والتاريخ‭ ‬واللغة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والهدف‭ ‬والمصير‭ ‬الواحد‭.‬

وتخلل‭ ‬الاحتفال‭ ‬تقديم‭ ‬مقطوعات‭ ‬ومعزوفات‭ ‬وطنية‭ ‬متنوعة‭ ‬واستعراض‭ ‬لفنون‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبعض‭ ‬الفنون‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وقد‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الحضور‭ ‬مظهرين‭ ‬مشاعر‭ ‬الفرح‭ ‬والاحتفاء‭.‬