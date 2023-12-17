سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تقيم احتفالها بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال ومأدبة غداء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بحضور تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة عضو البرلمان البريطاني، واللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وعدد من الوزراء في الحكومة البريطانية والمسؤولين بوزارة الخارجية، وأعضاء من مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني، ورئيس المراسم الملكية، إضافةً إلى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة المتحدة، وكبار الضباط بوزارتي الدفاع والداخلية البريطانية.
ورحب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بالحضور في كلمة ألقاها خلال الحفل، وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، التي تمتد أكثر من مائتي عام، متطلعًا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها الى آفاق أرحب، ومواصلة تعزيز التعاون القائم بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وبما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما أشار السفير إلى أن مملكة البحرين حققت وهي تحتفل اليوم بأعيادها الوطنية إنجازات عديدة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية هذا العام رسخها النهج الملكي والرؤى النبيلة لجلالة الملك المُعظم، بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها، أشارت تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة عضو البرلمان البريطاني في كلمتها إلى عمق العلاقات التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاستثمارية والأمنية، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار أوائل هذا العام، التي ستسهم في تنمية العلاقات المميزة إلى آفاق أرحب.
من جانبه، أعرب اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، ومملكة البحرين حكومةً وشعبًا، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وأشاد باستضافة مملكة البحرين حوار المنامة هذا العام، وأهمية انعقاده في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة والتصعيد الدائر في قطاع غزة، التي تتطلب توحيد الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي مستدام في المنطقة هو حل الدولتين، مشيدًا بإسهامات مملكة البحرين الإنسانية لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدور المملكة الرائد في تعزيز التعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.
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