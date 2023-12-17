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سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تقيم احتفالها بمناسبة الأعياد الوطنية

12/17/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬ومأدبة‭ ‬غداء‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬السابقة‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬واللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬العموم‭ ‬واللوردات‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬ورئيس‭ ‬المراسم‭ ‬الملكية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬السفراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وكبار‭ ‬الضباط‭ ‬بوزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬البريطانية‭.‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬عام،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬وهي‭ ‬تحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والرياضية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬رسخها‭ ‬النهج‭ ‬الملكي‭ ‬والرؤى‭ ‬النبيلة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬بمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬السابقة‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والأمنية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتعاون‭ ‬والاستثمار‭ ‬أوائل‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬المميزة‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشاد‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وأهمية‭ ‬انعقاده‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬والتصعيد‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بإسهامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وبدور‭ ‬المملكة‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

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