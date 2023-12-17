مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يرعى مراسم يوم الشهيد بالحرس الملكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬مراسم‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬بعدها‭ ‬أُطلقت‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة‭ ‬ليقف‭ ‬الجميع‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت،‭ ‬ثم‭ ‬أُطلقت‭ ‬أخرى‭ ‬لإعلان‭ ‬نهاية‭ ‬الصمت،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬اللحن‭ ‬الأخير‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬المرشد‭ ‬الديني‭ ‬دعاء‭ ‬الشهيد،‭ ‬وتفضل‭ ‬بعدها‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وسمو‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭ ‬بسقي‭ ‬النخلة‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬للحياة‭ ‬الدائمة‭ ‬واحتفاءً‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬أسماء‭ ‬وذكرى‭ ‬وتضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬ستخلد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬وستدون‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬فهي‭ ‬دوماً‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬ومحل‭ ‬اعتزاز‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬العز‭ ‬والشرف‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬ومساندة‭ ‬للأشقاء‭ ‬نصرة‭ ‬للحق‭ ‬وللشرعية‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬أتت‭ ‬بلفتة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لتؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬جلالته‭ ‬وتقديره‭ ‬السامي‭ ‬لتضحياتهم‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭.‬

وأردف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعكس‭ ‬مشاعر‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬شهداء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والتضحيات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬المواطنون‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بها‭ ‬وبأهميتها‭ ‬ويسمو‭ ‬بمكانة‭ ‬أبطالها‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬وخارجه‭ ‬عبر‭ ‬استلهام‭ ‬قصص‭ ‬البطولات‭ ‬والتضحية‭ ‬والفداء‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬الفخر‭ ‬والانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬للقيادة‭ ‬والوطن‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشارة‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬الرازجي‭ ‬البيضاء‭ ‬وسعفة‭ ‬النخيل‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أيقونة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬ووسام‭ ‬فخر‭ ‬وكرامة،‭ ‬والتي‭ ‬بارتدائها‭ ‬أصبح‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬يحمل‭ ‬رمزية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬تحتفي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فإنها‭ ‬لن‭ ‬تغفل‭ ‬ولن‭ ‬تنسى‭ ‬رجالها‭ ‬الأبطال‭ ‬ممن‭ ‬ضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أرضهم،‭ ‬ليدون‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬قصة‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬العسكرية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬المملكة‭ ‬شهداءً‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬لتثبت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تبخل‭ ‬أبداً‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التضحيات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مبادئها‭ ‬ومواقفها‭ ‬الثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬مواطنيها‭ ‬وتجاه‭ ‬أشقائها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬جمعاء‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬والمحن‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تحياته‭ ‬وعرفانه‭ ‬وتقديره‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الأخيار‭ ‬الذين‭ ‬عاهدوا‭ ‬الله‭ ‬والوطن‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬الولاء‭ ‬وحمل‭ ‬لواء‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬ليواصل‭ ‬أبناؤها‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬عليه‭ ‬آباؤهم‭ ‬وذووهم‭ ‬الأبطال‭ ‬لمواصلة‭ ‬طريق‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء‭ ‬بكل‭ ‬شرف‭ ‬واستبسال‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭.‬