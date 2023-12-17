Monday, 18 December 2023 05:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يرعى مراسم يوم الشهيد بالحرس الملكي

12/17/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬أقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬إحياء‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬بالحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬مراسم‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬بعدها‭ ‬أُطلقت‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة‭ ‬ليقف‭ ‬الجميع‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت،‭ ‬ثم‭ ‬أُطلقت‭ ‬أخرى‭ ‬لإعلان‭ ‬نهاية‭ ‬الصمت،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬اللحن‭ ‬الأخير‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬المرشد‭ ‬الديني‭ ‬دعاء‭ ‬الشهيد،‭ ‬وتفضل‭ ‬بعدها‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وسمو‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭ ‬بسقي‭ ‬النخلة‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬للحياة‭ ‬الدائمة‭ ‬واحتفاءً‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬أسماء‭ ‬وذكرى‭ ‬وتضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬ستخلد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬وستدون‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬فهي‭ ‬دوماً‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬ومحل‭ ‬اعتزاز‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬العز‭ ‬والشرف‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬ومساندة‭ ‬للأشقاء‭ ‬نصرة‭ ‬للحق‭ ‬وللشرعية‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬أتت‭ ‬بلفتة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لتؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬جلالته‭ ‬وتقديره‭ ‬السامي‭ ‬لتضحياتهم‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭.‬

وأردف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعكس‭ ‬مشاعر‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬شهداء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والتضحيات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬المواطنون‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بها‭ ‬وبأهميتها‭ ‬ويسمو‭ ‬بمكانة‭ ‬أبطالها‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬وخارجه‭ ‬عبر‭ ‬استلهام‭ ‬قصص‭ ‬البطولات‭ ‬والتضحية‭ ‬والفداء‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬الفخر‭ ‬والانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬للقيادة‭ ‬والوطن‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشارة‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬الرازجي‭ ‬البيضاء‭ ‬وسعفة‭ ‬النخيل‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أيقونة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬ووسام‭ ‬فخر‭ ‬وكرامة،‭ ‬والتي‭ ‬بارتدائها‭ ‬أصبح‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬يحمل‭ ‬رمزية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬تحتفي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فإنها‭ ‬لن‭ ‬تغفل‭ ‬ولن‭ ‬تنسى‭ ‬رجالها‭ ‬الأبطال‭ ‬ممن‭ ‬ضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أرضهم،‭ ‬ليدون‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬قصة‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬العسكرية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬المملكة‭ ‬شهداءً‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬لتثبت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تبخل‭ ‬أبداً‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التضحيات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مبادئها‭ ‬ومواقفها‭ ‬الثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬مواطنيها‭ ‬وتجاه‭ ‬أشقائها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬جمعاء‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬والمحن‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تحياته‭ ‬وعرفانه‭ ‬وتقديره‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الأخيار‭ ‬الذين‭ ‬عاهدوا‭ ‬الله‭ ‬والوطن‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬الولاء‭ ‬وحمل‭ ‬لواء‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬ليواصل‭ ‬أبناؤها‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬عليه‭ ‬آباؤهم‭ ‬وذووهم‭ ‬الأبطال‭ ‬لمواصلة‭ ‬طريق‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء‭ ‬بكل‭ ‬شرف‭ ‬واستبسال‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث