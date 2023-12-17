جامعة الخليج العربي توقع عقدًا لتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبدالله الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت جامعة الخليج العربي عقدًا مع شركة الفيصلية، لتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في الجامعة بقيمة تتجاوز 140 مليون ريال.
ويُعد التوقيع – الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ورئيس الجامعة الدكتور سعد آل فهيد – ضمن اتفاقية المنحة التنموية من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل توريد الأجهزة الطبية للمستشفى، بقيمة 173.7 مليون ريال.
ويهدف المشروع من توريد الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى وفقًا لأعلى المعايير الدولية، للإسهام في تطوير 4 تخصصات طبية مهمة، تشمل الطب الباطني والنساء والولادة، والأطفال، إضافة إلى الجراحة، لتغطي جميع المستفيدين.
وخلال التوقيع قال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد آل فهيد خلال التوقيع
إن هذا اليوم يشكل مرحلة مهمة في مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية حيث تمثل الأجهزة الطبية عصباً رئيسياً للمشروع، مؤكداً أن توقيع عقد توريد الأجهزة الطبية للمستشفى الاكاديمي بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية مع واحدة من أكبر الشركات ذات المهنية العالية التي تغطي أعمالها منطقة الشرق الأوسط هو خطوة مهمة ستسهم في المضي في انجاز المشروع على نحو اسرع، مستعرضاً ابرز
تطورات تشييد المباني الطبية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع.
واشاد رئيس الجامعة بدور صندوق التنمية السعودي في متابعة مراحل هذا المشروع الحيوي الهام الذي سيسهم بعد اكتماله في تحقيق العديد من الأهداف المتمثّلة في تقديم الخدمات الطبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وسيوفر فرص التدريب المتقدم لطلبة كلية الطب بجامعة الخليج العربي، كما يتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية.
ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد عن سعادته بتوقيع عقد توريد الأجهزة الطبية للمستشفى الاكاديمي بمدينة الملك عبدالله الطبية الذي ستسهم في خدمة شعب مملكة البحرين، مشيداً بدور جامعة الخليج العربي في متابعة بناء المستشفى الأكاديمي الذي سيكون في المستقبل القريب صرحًا علاجيًا وتعليميًا على مستوى عالمي، ورافدًا للمنظومة الصحية في مملكة البحرين.
ومن جانبه، أشاد المهندس بندر العبيد بتطور البناء في مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، مشيرًا إلى أن دعم الصندوق لهذا المشروع يأتي امتدادًا للعلاقات التنموية التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، ليجسّد دعم الصندوق الدور الفاعل في مسيرة التعاون والشراكة الإنمائية بين الجانبين، وخطط تنمية قطاعات البنية الاجتماعية في مملكة البحرين.
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