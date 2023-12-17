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جامعة الخليج العربي توقع عقدًا لتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبدالله الطبية

12/17/2023 7:14:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عقدًا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الفيصلية،‭ ‬لتوريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬للمستشفى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬140‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭.‬

ويُعد‭ ‬التوقيع‭ ‬ ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬سلطان‭ ‬المرشد،‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬ ‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬المنحة‭ ‬التنموية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬لتمويل‭ ‬توريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬للمستشفى،‭ ‬بقيمة‭ ‬173‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭.‬‮

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬توريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬للمستشفى‭ ‬وفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬4‭ ‬تخصصات‭ ‬طبية‭ ‬مهمة،‭ ‬تشمل‭ ‬الطب‭ ‬الباطني‭ ‬والنساء‭ ‬والولادة،‭ ‬والأطفال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجراحة،‭ ‬لتغطي‭ ‬جميع‭ ‬المستفيدين‭.‬‮

وخلال‭ ‬التوقيع‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‮
‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يشكل‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬عصباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للمشروع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬توريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬للمستشفى‭ ‬الاكاديمي‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬المهنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬أعمالها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬اسرع،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬ابرز‮
‬‭ ‬تطورات‭ ‬تشييد‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬للمشروع‭.‬

واشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بدور‭ ‬صندوق‭ ‬التنمية‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬مراحل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬بعد‭ ‬اكتماله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬العالمية،‭ ‬وسيوفر‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬المتقدم‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬بالجامعة‭ ‬لممارسة‭ ‬مهنتهم‭ ‬الطبية‭.‬‮

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬سلطان‭ ‬المرشد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬عقد‭ ‬توريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬للمستشفى‭ ‬الاكاديمي‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية‭ ‬الذي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬بناء‭ ‬المستشفى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬صرحًا‭ ‬علاجيًا‭ ‬وتعليميًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي،‭ ‬ورافدًا‭ ‬للمنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬بندر‭ ‬العبيد‭ ‬بتطور‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التنموية‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ليجسّد‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الإنمائية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وخطط‭ ‬تنمية‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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