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إسرائيل تكثف قصفها لغزة.. والمقاومة تصر: لا تفاوض حول الرهائن إلا بعد وقف العدوان

12/17/2023 7:14:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬كثفت‭ ‬قصفها‭ ‬لغزة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وأمس‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬هو‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وجاءت‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وسط‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي،‭ ‬وفقا‭ ‬للسكان‭ ‬والمسلحين،‭ ‬مع‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬لليوم‭ ‬الرابع،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجرحى‭.‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬الأطول‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬أعاق‭ ‬أيضا‭ ‬عمل‭ ‬الفرق‭ ‬التابعة‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬محتجزين‭ ‬فلسطينيين‭.‬

لكن‭ ‬المقاومة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تناقش‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬أسرهم‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

واشتدت‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬بوادر‭ ‬للتسوية‭. ‬وقالت‭ ‬إذاعة‭ ‬الأقصى‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مدير‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬لعائلة‭ ‬شهاب‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬24‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬لكن‭ ‬مسعفا‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬العشرات‭ ‬استشهدوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬الشِباب‭ ‬ومنازل‭ ‬أخرى‭ ‬مجاورة‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬جباليا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬لقصف‭ ‬بالدبابات‭ ‬والطائرات‭ ‬ومن‭ ‬البحر،‭ ‬وهي‭ ‬تتعرض‭ ‬لحرب‭ ‬وحشية‭ ‬منذ‭ ‬أيام،‭ ‬والناس‭ ‬يموتون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاتصال‭ ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬خارجية‭ ‬رافضا‭ ‬إعطاء‭ ‬اسمه‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭ ‬الإسرائيلي‭.
‬وأضاف‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬كبير‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬طريقة‭ ‬لرفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬وانتشالهم‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬النيران‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬12‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأُصيب‭ ‬العشرات،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلّفت‭ ‬أربعة‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬ودُفن‭ ‬الآلاف‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬121‭ ‬جنديا‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحملة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الدبابات‭ ‬وقوات‭ ‬المشاة‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬غزة‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين‭. ‬

وقرأ‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لحكومته‭ ‬أمس‭ ‬رسالة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬كتبها‭ ‬أقارب‭ ‬الجنود‭ ‬القتلى‭. ‬ونقل‭ ‬عنهم‭ ‬قولهم‭ ‬‮«‬لديكم‭ ‬تفويض‭ ‬بالقتال‭. ‬ليس‭ ‬لديكم‭ ‬تفويض‭ ‬بالتوقف‭ ‬في‭ ‬المنتصف‮»‬،‭ ‬ورد‭ ‬بدوره‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬سنقاتل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مثلي‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬توغل‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬واستخدام‭ ‬حماس‭ ‬الفّعال‭ ‬لأساليب‭ ‬حرب‭ ‬العصابات‭ ‬وترسانة‭ ‬موسعة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭.‬

وقال‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭.‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬اشتبكوا‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بينما‭ ‬قصفت‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المغراقة‭ ‬وجحر‭ ‬الديك‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬اشتدت‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬مع‭ ‬مسلحي‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭. ‬

وفي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬أفاد‭ ‬سكان‭ ‬أنهم‭ ‬سمعوا‭ ‬أصوات‭ ‬طائرات‭ ‬ودبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬وأصوات‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬أطلقها‭ ‬مقاتلو‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬باحة‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بالمدينة‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬به،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬هناك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬‮«‬مسلحين‮»‬‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬لتصنيع‭ ‬الصواريخ‭ ‬وثلاثة‭ ‬فتحات‭ ‬أنفاق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬تستخدم‭ ‬كملجأ‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬قصف‭ ‬مكتب‭ ‬القائد‭ ‬المحلي‭ ‬لحماس‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬بني‭ ‬سهيلا‭ ‬بوسط‭ ‬المدينة‭. ‬

وفي‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬هرع‭ ‬الناس‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأسر‭ ‬المحاصرة‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬مبنى‭ ‬كان‭ ‬يؤوي‭ ‬العشرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬الذين‭ ‬اتبعوا‭ ‬تحذيرات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالتوجه‭ ‬جنوبا‭ ‬لتجنب‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭. ‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬جربوع،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬إن‭ ‬صوت‭ ‬الانفجار‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بقوة‭ ‬زلزال‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نجلس‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬عندما‭ ‬سقطت‭ ‬علينا‭ ‬فجأة‭ ‬شظايا‭ ‬وكان‭ ‬الناس‭ ‬يصرخون‭ ‬ويهرعون‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‮»‬‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬أعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬بلادها‭ ‬‮«‬البالغ‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬شهرها‭ ‬الثالث،‭ ‬مطالبة‭ ‬بهدنة‭ ‬‮«‬فورية‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬و«خفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭. ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬كاميرون‭ ‬ونظيرته‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬العاجلة‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وكتب‭ ‬الوزيران‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬مشترك‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬قتلوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬وحضّا‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬دائم‮»‬‭ ‬أيضا‭.‬

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