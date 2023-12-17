جثمان أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬مقبرة‭ ‬الصليبخات‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة،‭ ‬حُمل‭ ‬نعش‭ ‬الأمير‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬الأكتاف‭ ‬وقد‭ ‬لفّ‭ ‬بعلم‭ ‬الكويت‭. ‬

ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الكويتي‭ ‬وقائع‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬بلال‭ ‬بن‭ ‬رباح‭ ‬والتي‭ ‬وقف‭ ‬خلالها‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬بخشوع‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الأمير‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ (‬83‭ ‬عاماً‭). ‬وشارك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬الجنازة،‭ ‬فيما‭ ‬أدت‭ ‬مساجد‭ ‬الكويت‭ ‬صلاة‭ ‬الغائب‭ ‬على‭ ‬الأمير‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬الحكم‭. ‬

وقال‭ ‬بدر‭ ‬السيف،‭ ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت،‭ ‬إن‭ ‬حجم‭ ‬المراسم‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬شخصية‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬محبًّا‭ ‬للأضواء‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الكويت‭ ‬الحداد‭ ‬أربعين‭ ‬يومًا‭ ‬ونكّست‭ ‬الأعلام،‭ ‬كما‭ ‬أغلقت‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬حتى‭ ‬غد‭. ‬وعمّ‭ ‬الهدوء‭ ‬أرجاء‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن،‭ ‬وخيّم‭ ‬عليها‭ ‬الحزن‭ ‬فيما‭ ‬علت‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬شاشات‭ ‬أشادت‭ ‬بمناقب‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬كُتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬رحم‭ ‬الله‭ ‬أمير‭ ‬الحكمة‭ ‬والتسامح‭ ‬والسلام‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬للتعزية‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الأمير‭ ‬نواف‭ ‬ومن‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭. ‬

وخُصص‭ ‬يوما‭ ‬الإثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬لتقبل‭ ‬التعازي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بالأمير‭ ‬نواف‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬بتواضعه‭ ‬ونال‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أمير‭ ‬العفو‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬أصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬العفو‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬حكمه‭ ‬الثلاث،‭ ‬آخرها‭ ‬مرسوم‭ ‬أقره‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭. ‬

وقال‭ ‬غانم‭ ‬السليماني‭ ‬إمام‭ ‬مسجد‭ ‬بلال‭ ‬بن‭ ‬رباح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بحزن‭ ‬شديد‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬قائد‭ ‬التواضع‭ ‬والعفو‭... ‬لقد‭ ‬ترك‭ ‬إرثا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬وامتاز‭ ‬بحبه‭ ‬الكبير‭ ‬لشعبه‭.. ‬كان‭ ‬يقف‭ ‬دائمًا‭ ‬مع‭ ‬الضعفاء‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬أبناء‭ ‬شعبه‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‮»‬‭. ‬

سيؤدي‭ ‬الأمير‭ ‬المشعل‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭. ‬

وتولّي‭ ‬شؤون‭ ‬البلاد‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الذي‭ ‬سلمه‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬المهام‭ ‬الدستورية‭ ‬الرئيسية‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬14‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬أميرا‭. ‬وهو‭ ‬تولى‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

فقد‭ ‬كان‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬2020‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حيث‭ ‬تدرج‭ ‬في‭ ‬الرتب‭ ‬حتى‭ ‬ترأس‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وظيفتها‭ ‬كجهاز‭ ‬لأمن‭ ‬دولة‭. ‬

بات‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل،‭ ‬وله‭ ‬خمسة‭ ‬أبناء‭ ‬وسبع‭ ‬بنات،‭ ‬الحاكم‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬للكويت‭. ‬وسيكون‭ ‬أمامه‭ ‬عام‭ ‬لتسمية‭ ‬وليّ‭ ‬عهده،‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬اختيار‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬والسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭.

‬وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬بدر‭ ‬السيف‭ ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬سيعكس‭ ‬‮«‬الديناميكيات‭ ‬الداخلية‭ ‬للأسرة‭ ‬الحاكمة‭. ‬وسواء‭ ‬شهدت‭ ‬الكويت‭ ‬أول‭ ‬تحول‭ ‬جيلي‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬أم‭ ‬لا‭... ‬فإن‭ ‬البلاد‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬صعد‭ ‬عدة‮»‬‭. ‬