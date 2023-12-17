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عشرات الموظفين بالأمن الداخلي في أمريكا يطالبون بايدن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

12/17/2023 7:14:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬خطى‭ ‬زملائهم‭ ‬بـوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حث‭ ‬عشرات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة؛‭ ‬فقد‭ ‬وجه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الوزارة‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬بايدن‭ ‬عبر‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬أليخاندرو‭ ‬مايوركاس،‭ ‬مطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭.‬

وأكدوا‭ ‬في‭ ‬رسالتهم‭ ‬هذه‭ ‬انضمامهم‭ ‬إلى‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬الكونجرس،‭ ‬والوكالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتنمية‭ ‬الدولية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ووكالات‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬مماثلة،‭ ‬وحثوا‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

كما‭ ‬انتقدوا‭ ‬عدم‭ ‬إيلاء‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الأهمية‭ ‬الكافية‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬بغزة،‭ ‬واتهموها‭ ‬بالوقوف‭ ‬صامتة‭ ‬أمام‭ ‬معاناة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬وشح‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬حملت‭ ‬الرسالة‭ ‬تاريخ‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬توضح‭ ‬أسماء‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬وكالات‭ ‬فيدرالية‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬260‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬الموظفين‭ ‬الرسميين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬وكالة‭ ‬فيدرالية‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬حثوا‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

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