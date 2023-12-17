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نـائـب الـمـلـك ولـي الـعـهـد: الـشـهداء فخر للبحرين سطروا أروع معاني البطولة والولاء

12/17/2023 7:14:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬فشمل‭ ‬برعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬مراسم‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭.‬

وقد‭ ‬رافق‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المراسم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الرائد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.
‬كما‭ ‬حضر‭ ‬المراسم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والضباط‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬وأسر‭ ‬الشهداء‭.‬

عقب‭ ‬ذلك‭ ‬توجه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭.‬

وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬أطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة،‭ ‬ثم‭ ‬وقف‭ ‬الجميع‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت،‭ ‬بعدها‭ ‬أطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة‭ ‬لإعلان‭ ‬نهاية‭ ‬الصمت،‭ ‬بعدها‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬اللحن‭ ‬الأخير،‭ ‬ثم‭ ‬مر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬التابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬لشهيد‭ ‬الوطن‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ألقى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان،‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬الشرعية‭ ‬بمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬خطيب‭ ‬جامع‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي،‭ ‬خطبة‭ ‬ودعاء‭ ‬الشهيد‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

الحمد‭ ‬لله‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬والعاقبة‭ ‬للمتقين،‭ ‬ونشهد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬إله‭ ‬إلا‭ ‬الله‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬شريك‭ ‬له،‭ ‬ونشهد‭ ‬أن‭ ‬سيدنا‭ ‬ونبينا‭ ‬محمداً‭ ‬عبده‭ ‬ورسوله،‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬وسلم‭ ‬وبارك‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وأصحابه‭ ‬أجمعين‭.‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭.‬

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭..‬

جنود‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل‭ ‬الأبطال،‭ ‬أهالي‭ ‬وأبناء‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،

الإخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬الكرام‭..‬

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته

يقول‭ ‬الله‭ ‬تبارك‭ ‬وتعالى‭: (‬وَالَّذِينَ‭ ‬قُتِلُوا‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬فَلَن‭ ‬يُضِلَّ‭ ‬أَعْمَالَهُمْ‭ ‬سَيَهْدِيهِمْ‭ ‬وَيُصْلِحُ‭ ‬بَالَهُمْ،‭ ‬وَيُدْخِلُهُمُ‭ ‬الْجَنَّةَ‭ ‬عَرَّفَهَا‭ ‬لَهُمْ‭) ‬بعد‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬الذي‭ ‬خصص‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يوماً‭ ‬للشهيد،‭ ‬تخليداً‭ ‬ووفاء‭ ‬وعرفاناً‭ ‬بتضحيات‭ ‬وعطاء‭ ‬وبذل‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭. ‬فتحيةً‭ ‬إجلال‭ ‬وإكبار‭ ‬ملؤها‭ ‬المحبة‭ ‬والافتخار،‭ ‬والكرامة‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬لكل‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبطال‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭ ‬الحافل‭ ‬بالتضحيات،‭ ‬قديماً‭ ‬وحديثاً،‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬الأول‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬الذين‭ ‬قدّموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬دينهم‭ ‬ووطنهم،‭ ‬وذوداً‭ ‬عن‭ ‬شرفهم‭ ‬وحقوقهم‭ ‬وشرعيتهم،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الجليلة،‭ ‬نرفع‭ ‬أكف‭ ‬الضراعة‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير،‭ ‬داعين‭ ‬لشهدائنا‭ ‬الأبرار‭ ‬ماضياً‭ ‬وحاضراً،‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ولكل‭ ‬شهيد،‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬ودخول‭ ‬الجنان‭. ‬ونقول‭: ‬اللَّهمَّ‭ ‬إنِّا‭ ‬نسألُكَ‭ ‬يا‭ ‬اللَّهُ‭ ‬بأنَّكَ‭ ‬الواحدُ‭ ‬الأحدُ‭ ‬الفردُ‭ ‬الصَّمدُ،‭ ‬الَّذي‭ ‬لم‭ ‬يَلِدْ‭ ‬ولم‭ ‬يولَدْ‭ ‬ولم‭ ‬يَكُنْ‭ ‬لَهُ‭ ‬كُفُواً‭ ‬أَحَدٌ‭. ‬اللهم‭ ‬ارحم‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار،‭ ‬وحط‭ ‬عنهم‭ ‬الأوزار،‭ ‬وقهم‭ ‬عذاب‭ ‬النار،‭ ‬وأنزلهم‭ ‬منازل‭ ‬الأخيار،‭ ‬وأدخلهم‭ ‬جنات‭ ‬تجري‭ ‬من‭ ‬تحتها‭ ‬الأنهار‭ ‬يا‭ ‬عزيز‭ ‬يا‭ ‬غفار‭.‬

اللهم‭ ‬نور‭ ‬مرقدهم،‭ ‬وطيب‭ ‬مضجعهم،‭ ‬وآنس‭ ‬وحشتهم،‭ ‬وارحم‭ ‬غربتهم،‭ ‬وقهِم‭ ‬عذاب‭ ‬القبر‭ ‬وعذاب‭ ‬النار،‭ ‬ونقهم‭ ‬من‭ ‬الذنوب‭ ‬والخطايا‭ ‬كما‭ ‬يُنقى‭ ‬الثوب‭ ‬الأبيض‭ ‬من‭ ‬الدنس‭ ‬يا‭ ‬سميع‭ ‬الدعاء‭.‬

اللهم‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬الشهداء‭ ‬أهلهم‭ ‬وودعوا‭ ‬أحبابهم‭ ‬وفارقوا‭ ‬ذويهم،‭ ‬اللهم‭ ‬فارحم‭ ‬دموع‭ ‬المحبين،‭ ‬وحنين‭ ‬المشتاقين،‭ ‬اللهم‭ ‬واجمع‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أهلهم‭ ‬وأولادهم‭ ‬في‭ ‬جنات‭ ‬النعيم‭..‬

اللهم‭ ‬اربط‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬أمهات‭ ‬وآباء‭ ‬الشهداء،‭ ‬وألهمهم‭ ‬الصبر‭ ‬والقوة‭ ‬والسلوان‭ ‬يا‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭.‬

اللهم‭ ‬وفق‭ ‬ولي‭ ‬أمرنا‭ ‬ملكنا‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬لما‭ ‬تحب‭ ‬وترضى،‭ ‬اللهم‭ ‬احفظه‭ ‬وأدم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والسعادة‭ ‬وأطل‭ ‬في‭ ‬عمره،‭ ‬وتوله‭ ‬بعنايتك‭ ‬ورعايتك،‭ ‬وأصلح‭ ‬أولاده‭ ‬وذريته،‭ ‬اللهم‭ ‬وفقه‭ ‬لهداك‭ ‬واجعل‭ ‬أعماله‭ ‬الصالحة‭ ‬في‭ ‬رضاك،‭ ‬اللهم‭ ‬وفقه‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والصلاح‭ ‬للبلاد‭ ‬والعباد،‭ ‬وهيئ‭ ‬له‭ ‬البطانة‭ ‬الصالحة‭ ‬الناصحة‭ ‬يا‭ ‬ذا‭ ‬الجلال‭ ‬والإكرام‭.‬

اللهم‭ ‬واجعل‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الخير‭ ‬والتمكين‭ ‬والعون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد،‭ ‬اللهم‭ ‬ووفقه‭ ‬لما‭ ‬تحب‭ ‬وترضى‭ ‬واجعل‭ ‬التوفيق‭ ‬رفيقه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يطمح‭ ‬لتحقيقه‭ ‬من‭ ‬رفعة‭ ‬ونماء‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬اللهم‭ ‬وأدم‭ ‬عليه‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وأطل‭ ‬في‭ ‬عمره،‭ ‬وبارك‭ ‬وأصلح‭ ‬أولاده‭ ‬وذريته،‭ ‬اللهم‭ ‬وهيئ‭ ‬له‭ ‬البطانة‭ ‬الصالحة‭ ‬الناصحة‭ ‬التي‭ ‬تدله‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬السميع‭ ‬العليم‭.‬

اللهم‭ ‬آمنا‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬خليجنا،‭ ‬واحفظ‭ ‬لنا‭ ‬جيشنا‭ ‬ورجال‭ ‬أمننا،‭ ‬واجعل‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬آمناً‭ ‬مطمئناً‭ ‬سخاءً‭ ‬رخاءً‭ ‬وسائر‭ ‬بلاد‭ ‬المسلمين‭.. ‬اللهم‭ ‬احفظ‭ ‬جنودنا‭ ‬البواسل‭ ‬المرابطين‭ ‬على‭ ‬الحدود،‭ ‬واربط‭ ‬على‭ ‬قلوبهم،‭ ‬وسدد‭ ‬رميهم‭ ‬وانصرهم‭ ‬على‭ ‬عدوهم‭ ‬واشف‭ ‬جرحاهم‭ ‬وتقبل‭ ‬شهداءهم‭ ‬يا‭ ‬سميع‭ ‬الدعاء‭.‬

ربنا‭ ‬تقبل‭ ‬منا‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬السميع‭ ‬العليم،‭ ‬وتب‭ ‬علينا‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬التواب‭ ‬الرحيم،‭ (‬سُبْحَانَ‭ ‬رَبِّكَ‭ ‬رَبِّ‭ ‬الْعِزَّةِ‭ ‬عَمَّا‭ ‬يَصِفُونَ،‭ ‬وَسَلَامٌ‭ ‬عَلَى‭ ‬الْمُرْسَلِينَ،‭ ‬وَالْحَمْدُ‭ ‬لِلَّهِ‭ ‬رَبِّ‭ ‬الْعَالَمِينَ‭)‬

وصلى‭ ‬الله‭ ‬وسلم‭ ‬على‭ ‬سيدنا‭ ‬ونبينا‭ ‬محمد‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬أجمعين‭.‬

ثم‭ ‬قرأ‭ ‬الجميع‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭.‬

بعدها‭ ‬تقدم‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬الطابور،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬التحية‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

ثم‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬المراسم‭ ‬باستئذان‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ليتفضل‭ ‬سموه‭ ‬بسقي‭ ‬النخلة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬رمز‭ ‬الحياة‭ ‬الدائمة‭.‬

واختتم‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭:‬

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬أن‭ ‬نحتفي‭ ‬معاً‭ ‬بذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬جليلة‭ ‬تبجيلاً‭ ‬وتكريماً‭ ‬لجميع‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبرار‭ ‬الشجعان‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصين‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬الذين‭ ‬جادوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬الزكية‭ ‬الطاهرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وطنهم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الشرف‭ ‬وميدان‭ ‬البطولة‭ ‬والفداء‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬السامي‭ ‬المشرف‭ ‬لتظل‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬شامخة،‭ ‬مُجسدين‭ ‬بذلك‭ ‬أسمى‭ ‬قيم‭ ‬الشجاعة،‭ ‬فأصبحوا‭ ‬فخراً‭ ‬للبحرين‭ ‬ونبراساً‭ ‬تهتدي‭ ‬به‭ ‬أجيالنا‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬بأسمى‭ ‬معانيه‭.‬

إن‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬سيظل‭ ‬مناسبةً‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ملؤها‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬وخارجه‭ ‬نصرهً‭ ‬للحق،‭ ‬ودفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‭ ‬أوطاننا‭ ‬والتصدي‭ ‬للإرهاب،‭ ‬فسطروا‭ ‬أروع‭ ‬معاني‭ ‬البطولة‭ ‬والولاء‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬الكرام،‭ ‬الذين‭ ‬على‭ ‬مآثرهم‭ ‬تم‭ ‬تشييد‭ ‬المسيرة‭ ‬الحضارية‭ ‬الظافرة‭ ‬للمملكة‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬كما‭ ‬يطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الباسلة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬برسالتهم‭ ‬السامية‭ ‬النبيلة‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وكرامة‭ ‬أهله‭ ‬بكل‭ ‬شجاعة‭ ‬وبسالة‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬أبطالنا‭ ‬البواسل‭ ‬أصبح‭ ‬فخراً‭ ‬لأهله‭ ‬وإخوانه‭ ‬في‭ ‬السلاح،‭ ‬حيث‭ ‬سطروا‭ ‬تاريخاً‭ ‬مجيداً‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬خلدت‭ ‬أسماءهم‭ ‬وأسماء‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬أنصع‭ ‬صفحات‭ ‬البطولة‭ ‬والمجد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الكرام‭ ‬لا‭ ‬يقلون‭ ‬بطولة‭ ‬عن‭ ‬أبنائهم،‭ ‬فقد‭ ‬ضربوا‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬بثباتهم‭ ‬ووطنيتهم‭ ‬العالية،‭ ‬فتحية‭ ‬تقدير‭ ‬لكل‭ ‬أمٍ‭ ‬وأب‭ ‬استمد‭ ‬منهم‭ ‬الشهداء‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الرفيعة‭. ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بالمواقف‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬المواطنون‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬تماسك‭ ‬ومؤازرة‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء،‭ ‬فأكدوا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬شهدائنا‭ ‬البواسل‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬لكل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬الواحد‭ ‬المترابط‭.‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬شهداءنا‭ ‬الأبرار‭ ‬وإخوانهم‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬دولنا‭ ‬الشقيقة‭ ‬وأسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين،‭ ‬وجزى‭ ‬الله‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬خير‭ ‬الجزاء،‭ ‬وأدام‭ ‬على‭ ‬وطننا‭ ‬البحرين‭ ‬العزيزة‭ ‬المنعة‭ ‬والخير‭ ‬والرقي‭.‬

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