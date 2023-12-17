نـائـب الـمـلـك ولـي الـعـهـد: الـشـهداء فخر للبحرين سطروا أروع معاني البطولة والولاء

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- Akhbar Al Khaleej) نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد فشمل برعايته الكريمة مراسم يوم الشهيد الذي أقيم أمس في قصر الصخير.
ولدى وصول صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.
وقد رافق سموه إلى موقع المراسم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.
كما حضر المراسم عدد من كبار المسؤولين والضباط في الدولة وأسر الشهداء.
عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي.
وبعد تلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أطلقت المدفعية طلقة واحدة، ثم وقف الجميع دقيقة صمت، بعدها أطلقت المدفعية طلقة واحدة لإعلان نهاية الصمت، بعدها عزفت الفرقة الموسيقية اللحن الأخير، ثم مر عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني تعبيراً عن الوفاء لشهيد الوطن.
بعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز خطيب جامع الفاتح الإسلامي، خطبة ودعاء الشهيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظكم الله.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة..
جنود الوطن البواسل الأبطال، أهالي وأبناء الشهداء الأبرار،
الإخوة والأخوات الكرام..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ) بعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي خصص هذا اليوم، السابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام، يوماً للشهيد، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن. فتحيةً إجلال وإكبار ملؤها المحبة والافتخار، والكرامة والاعتزاز، لكل شهدائنا الأبطال عبر تاريخ وطننا الغالي الحافل بالتضحيات، قديماً وحديثاً، منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول أحمد الفاتح رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا، الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم، وذوداً عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم، وفي هذه المناسبة الجليلة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، داعين لشهدائنا الأبرار ماضياً وحاضراً، في مملكتنا الغالية البحرين، وفي دول مجلس التعاون الخليجي ولكل شهيد، بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنان. ونقول: اللَّهمَّ إنِّا نسألُكَ يا اللَّهُ بأنَّكَ الواحدُ الأحدُ الفردُ الصَّمدُ، الَّذي لم يَلِدْ ولم يولَدْ ولم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. اللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار، وحط عنهم الأوزار، وقهم عذاب النار، وأنزلهم منازل الأخيار، وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يا عزيز يا غفار.
اللهم نور مرقدهم، وطيب مضجعهم، وآنس وحشتهم، وارحم غربتهم، وقهِم عذاب القبر وعذاب النار، ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس يا سميع الدعاء.
اللهم قد ترك الشهداء أهلهم وودعوا أحبابهم وفارقوا ذويهم، اللهم فارحم دموع المحبين، وحنين المشتاقين، اللهم واجمع بينهم وبين أهلهم وأولادهم في جنات النعيم..
اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء، وألهمهم الصبر والقوة والسلوان يا رب العالمين.
اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى، اللهم احفظه وأدم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة وأطل في عمره، وتوله بعنايتك ورعايتك، وأصلح أولاده وذريته، اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك، اللهم وفقه لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم واجعل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الخير والتمكين والعون في تحقيق التطلعات الملكية السامية لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ووفقه لما تحب وترضى واجعل التوفيق رفيقه في كل ما يطمح لتحقيقه من رفعة ونماء للوطن والمواطنين، اللهم وأدم عليه نعمة الصحة والعافية وأطل في عمره، وبارك وأصلح أولاده وذريته، اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير إنك أنت السميع العليم.
اللهم آمنا في وطننا البحرين وفي خليجنا، واحفظ لنا جيشنا ورجال أمننا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.. اللهم احفظ جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا سميع الدعاء.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم قرأ الجميع الفاتحة على أرواح شهداء الوطن.
بعدها تقدم قائد الحرس إلى بداية الطابور، حيث أدى التحية لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد.
ثم تقدم رئيس المراسم باستئذان صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد ليتفضل سموه بسقي النخلة التي هي رمز الحياة الدائمة.
واختتم يوم الشهيد بعزف السلام الملكي.
وبهذه المناسبة المجيدة تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بالتصريح التالي:
يطيب لنا في هذا اليوم الوطني المجيد أن نحتفي معاً بذكرى يوم الشهيد، في مناسبة جليلة تبجيلاً وتكريماً لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، الذين جادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة والفداء خلال أداء واجبهم السامي المشرف لتظل راية الوطن خفاقة شامخة، مُجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة، فأصبحوا فخراً للبحرين ونبراساً تهتدي به أجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه.
إن يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام سيظل مناسبةً مضيئة في المسيرة الوطنية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين البواسل الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرهً للحق، ودفاعاً عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب، فسطروا أروع معاني البطولة والولاء سيراً على نهج الآباء والأجداد الكرام، الذين على مآثرهم تم تشييد المسيرة الحضارية الظافرة للمملكة.
وقال صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، كما يطيب لنا في هذه المناسبة أن نوجه التحية والتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة والمؤسسات الأمنية على النهوض برسالتهم السامية النبيلة صفاً واحداً للذود عن الوطن وكرامة أهله بكل شجاعة وبسالة.
وأضاف سموه، إن كل شهيد من أبطالنا البواسل أصبح فخراً لأهله وإخوانه في السلاح، حيث سطروا تاريخاً مجيداً من البطولات خلدت أسماءهم وأسماء أسرهم في أنصع صفحات البطولة والمجد، كما أن أُسر الشهداء الكرام لا يقلون بطولة عن أبنائهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية، فتحية تقدير لكل أمٍ وأب استمد منهم الشهداء القيم الوطنية الرفيعة. كما نشيد بالمواقف النبيلة التي عبر عنها المواطنون الكرام من تماسك ومؤازرة مع ذوي الشهداء، فأكدوا أن كل شهيد من شهدائنا البواسل هو ابن لكل بيت بحريني في وطننا الواحد المترابط.
رحم الله شهداءنا الأبرار وإخوانهم من شهداء دولنا الشقيقة وأسكنهم فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين، وجزى الله أهلهم وذويهم خير الجزاء، وأدام على وطننا البحرين العزيزة المنعة والخير والرقي.
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