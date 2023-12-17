Monday, 18 December 2023 05:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/17/2023 7:14:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬رحمه‭ ‬لله‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬جلالته‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والسعادة‭ ‬أنجال‭ ‬الفقيد‭ ‬وإلى‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل
أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬الأسرة
الكريمة‭ ‬وشعب‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيق‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

وأشاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بمآثر‭ ‬ومناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬ودوره‭ ‬وجهوده‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وتطورها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وخدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وأمته‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وإسهاماته‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬ثقته‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬سوف‭ ‬يكمل‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬المباركة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وازدهار‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دراية‭ ‬وخبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬سموه‭ ‬ويعينه‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬وافر‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬معاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬وتوثقت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وستبقى‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬راسخة‭ ‬ومتجذرة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأخيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك
المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬طيب‭ ‬المشاعر‭ ‬الأخوية‭ ‬وصادق‭ ‬الدعاء،‭ ‬المجسدة‭ ‬لمدى‭ ‬عمق‭ ‬أواصر‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجلالته‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث