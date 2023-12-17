الملك يقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬قدم‭ ‬جلالته‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والسعادة‭ ‬أنجال‭ ‬الفقيد‭ ‬وإلى‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل

أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬الأسرة

الكريمة‭ ‬وشعب‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيق‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

وأشاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بمآثر‭ ‬ومناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬ودوره‭ ‬وجهوده‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وتطورها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وخدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وأمته‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وإسهاماته‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬ثقته‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬سوف‭ ‬يكمل‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬المباركة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وازدهار‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دراية‭ ‬وخبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬سموه‭ ‬ويعينه‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬وافر‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬معاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬وتوثقت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وستبقى‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬راسخة‭ ‬ومتجذرة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأخيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك

المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬طيب‭ ‬المشاعر‭ ‬الأخوية‭ ‬وصادق‭ ‬الدعاء،‭ ‬المجسدة‭ ‬لمدى‭ ‬عمق‭ ‬أواصر‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجلالته‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭.‬