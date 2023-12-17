الملك يقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه لله.
كما قدم جلالته تعازيه ومواساته إلى أصحاب السمو والسعادة أنجال الفقيد وإلى أسرة آل الصباح الكرام، داعياً الله عز وجل
أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة
الكريمة وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
وأشاد حضرة صاحب الجلالة بمآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في نهضة دولة الكويت وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية وإسهاماته مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما حظيت به دولة الكويت في عهده رحمه الله من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا جلالته ثقته الكاملة في أن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يكمل مسيرة التقدم والنماء المباركة لما فيه خير وازدهار دولة الكويت وشعبها الشقيق بما يتمتع به سموه من دراية وخبرة طويلة في إدارة شؤون الدولة، سائلاً المولى تعالى أن يوفق سموه ويعينه ويسدد خطاه ويديم عليه وافر الصحة والعافية، مؤكدا جلالته مواصلة الجهود والعمل معاً لتعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين البلدين الشقيقين التي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة، وستبقى بإذن الله راسخة ومتجذرة، بما يخدم المصالح المشتركة.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك
المعظم على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية وصادق الدعاء، المجسدة لمدى عمق أواصر الروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة.
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